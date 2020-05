Continúa Margarita Hernández preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio

• Adecua su plan de entrenamiento, tanto físico como mental, para no estresarse y dar todo de sí cuando pueda regresar a su preparación normal.



Zinacantepec, Estado de México, .- A pesar de que la temporada se cerró para Margarita Hernández Flores, antes de lo previsto y sin competir, como para muchos atletas a nivel mundial, la maratonista del Estado de México señaló que se encuentra tranquila replanteando el ciclo de entrenamiento, pero con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio.



La corredora de la capital mexiquense, que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura y Deporte, detalló que tenía planeado alcanzar la marca para la máxima justa en el Maratón de Viena, el pasado mes de abril, antes de la cancelación de ese evento a causa de la contingencia sanitaria. Hoy, como muchos otros deportistas, se adapta a la situación global.



’Realmente estamos tomando las cosas con calma, porque si bien ya tenemos una fecha para calificarnos a los Juegos Olímpicos, que en teoría están para el 2021, tenemos tiempo todavía, decidimos bajar las cargas de entrenamiento, pues, por las recomendaciones de las autoridades, no podemos hacer uso de las instalaciones públicas’, señaló Margarita.



La atleta del Edoméx indicó que al adecuar el plan de entrenamiento y sin fecha definida para la conclusión del confinamiento, ella trabaja al 50 por ciento de lo que venía haciendo.



’No lo veo malo, aquí lo importante es mantener la actividad física y cuando sea el momento de regresar al entrenamiento de lleno, ya pondremos todo para que se pueda dar, de nuevo recuperar la forma física y establecer el programa’, puntualizó Hernández Flores.



’No es fácil mantenerse en casa, trato de adecuar muchas cosas, pero sobre todo trato de no estresarme, trato de tomar todo con calma siempre he creído que las cosas pasan por algo y ahorita es tiempo de retomar varias cosas en aspectos psicológicos y familiares.



’Nos da tiempo de recuperarnos, recordemos que entrenarse para maratón es difícil, esta pausa la veo como una oportunidad de ganar forma física, más tiempo, sigo con la idea y los sueños de los Juegos Olímpicos’, agregó la deportista de alto rendimiento.



Finalmente, la atleta, que aseguró estar tranquila y sin estrés, consideró que del mismo modo que cualquier persona, el aspecto mental y emocional será más importante que nunca, para que una vez concluida la cuarentena se puedan reincorporar a su vida habitual.