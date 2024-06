Continúa el apoyo de las brigadas de Azucena Cisneros en Ecatepec

Ecatepec, Méx.-Un total de 10 brigadas de limpieza de la presidenta municipal electa Azucena Cisneros Coss, mantienen apoyo a vecinos afectados por inundaciones, con respaldo de maquinaria de la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) y la Secretaría del Agua para sacar líquido de viviendas y desazolvar redes de drenaje.



’Sigue la emergencia con calles inundadas, continuamos trabajando en la calle, con la gente, con el respaldo del Gobierno del Estado’, indicó la alcaldesa electa.



Al acudir a la calle Mayas y Avenida Heraldos, en Ciudad Azteca, constató la presencia de equipo Vactor para desazolve de alcantarillas, además de las brigadas de limpieza con vecinos y voluntarios.



Informó que el apoyo continuará en cinco regiones y ya se intervino en Ciudad Azteca 1ª y 2ª sección, Alborada de Aragón, San Agustín 3ª sección, Quinto Sol, Río de Luz, Jardines de Aragón, Valle de Anáhuac y Josefa Ortiz de Domínguez.



Ante la emergencia, también se alquilaron dos Vactor más, y compraron motobombas para extraer agua de viviendas, además de que continuará el apoyo para limpiar cisternas.



’Aunque aún no estoy en funciones, no nos podemos quedar de brazos cruzados, cada año hemos estado en la calle apoyando a la gente y así seguirá. Y en enero iniciará el trabajo para prevenir inundaciones en época de lluvias’, enfatizó.



Vecinos de calles Mayas y Otomíes, agradecieron la presencia de la alcaldesa electa y diputada local en funciones, porque se muestra el respaldo de autoridades.



’Más de 12 horas estuvieron las brigadas de Azucena; sacaron el agua de las casas, limpiaron las cisternas contaminadas, ayudaron a limpiar la cuadra, y los vactor a desazolvar coladeras’, afirmó Berenice Espinoza, vecina de calle Otomíes, en Ciudad Azteca 2ª sección.



Azucena Cisneros llamó a las y los vecinos a tener organización permanente en las comunidades para trabajar de la mano del gobierno a partir de enero, no solo ante emergencias.



Luego, la alcaldesa electa continuó con su gira de agradecimiento en las colonias Granjas Valle de Guadalupe, San Agustín, Fuentes de Aragón, Ciudad Amanecer, Poesía Mexicana, México Colonial 1 y Emiliano Zapata.



En las reuniones, subrayó que su gobierno será territorial porque solo así se resuelven problemas, y que se regresará el agua a la gente, como un derecho y no como mercancía.



Además informó que ya se trabaja en el plan de obras, y se empezarán a atender de acuerdo a la organización vecinal, donde ya tengan sus actas de asamblea sobre las obras a realizar y el acuerdo de colaborar con mano de obra para que el gobierno aporte materiales, maquinaria y asistencia técnica.



’Alcanzará el dinero para avanzar ante tanto rezago porque la honestidad es la clave de todo’, apuntó Cisneros.