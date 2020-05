Continúan clases de apreciación musical que brinda el GEM al público de todas las edades

• Destacan por ser muy atractivas y enriquecedoras.



Toluca, Estado de México, .- En este periodo de confinamiento a causa de la contingencia por COVID-19, y como parte las actividades artístico-culturales que desarrolla la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, continuará con un programa de enseñanza musical para todo público.



De forma virtual y bajo el título #HagamosClickEnFamilia, se programaron otras seis clases de apreciación musical, a cargo del guitarrista y compositor e integrante del dueto Voz entre Cuerdas, Javier Hernández Tagle.



’Estas clases responden a la necesidad de compartir nociones de guitarra de una manera muy accesible, se buscó que no fueran extremadamente especializadas, utilizando términos específicos y que no fueran dirigidas sólo a músicos sino para todo el público interesado’, refirió el artista.



En estas emisiones en vivo, Javier aporta elementos históricos, sociales y culturales de los periodos que aborda, y se enfoca en ahondar en ciertas cuestiones curiosas de los acontecimientos musicales, de los que normalmente no se habla tanto.



Este trabajo que realiza implica un proceso de investigación histórica, hacer lecturas y escuchar música ad hoc para ejemplificar cada plática y que la gente tenga una referencia inmediata de los que se está hablando, además de que pueda hacer click con lo que se está presentando.



Próximamente hablará de temas como ’El Barroco a través del charco’, que incluirá música de Europa y América del siglo XVII, y en el podrán conocer a compositores famosos como Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi y maestros de capilla del Nuevo Mundo como Manuel de Sumaya, Gaspar Fernández y Hernando Franco, quienes hacían música muy similar a la europea.



Javier también presentará el Clasicismo con Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven y Wolfgang Amadeus Mozart, así como el Romanticismo, caracterizado por la idea del músico que se separa del patrón de las cortes y las iglesias para convertirse en artista independiente.



También dará un acercamiento a las corrientes de principios del siglo XX como el Impresionismo, el Expresionismo y la Segunda Escuela de Viena, para después ofrecer música vanguardista de posguerra, y conocer cómo un nuevo estilo y formas de construcción de la música rompen todos los parámetros que se tenían.



Como último tema se tratará La temporalidad de lo contemporáneo, donde abordará la idea de lo que se hace como creadores contemporáneos y hacia dónde dirigir las obras, lo cual implica una reflexión sobre lo que está pasando cultural y las artes en nuestro tiempo.



Para quienes no pudieron seguir las primeras dos clases, las pueden buscar en las páginas de Facebook de la Secretaría y en la de Javier Hernández Tagle, guitarrista y compositor, y escuchar sobre los orígenes de nuestra música y el Renacimiento.



’Me ha sorprendido la buena respuesta que hemos tenido con las clases; puedo ver en sus comentarios que lo han estado disfrutando y aprendiendo. Con ello, intento quitar la barrera que hay para escuchar esta música que nosotros llamamos clásica’, señaló el guitarrista.



Las clases de Apreciación musical serán transmitidas a partir del 2 de junio, los días martes y viernes a las 13:00 horas, a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Deporte de Facebook y Twitter @CulturaEdomex.