Continúan planes de entrenamiento a distancia para squashistas del Edoméx

Continúa el trabajo a distancia para squashistas mexiquenses.



Zinacantepec, Estado de México, 19 de enero de 2021. Ante las restricciones para entrenar y llevar a cabo eventos deportivos como el Squash, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la Asociación de Squashistas Mexiquenses implementó un plan de trabajo a distancia, al tiempo de seguir con la programación para cuando el calendario epidemiológico lo permita.



Luis Enrique Tepos Valtierra, Presidente de la Asociación, explicó que debido a que esta disciplina se practica en espacios cerrados las actividades no se han reestablecido, por lo que la Federación de este deporte no ha emitido algún calendario.



’La Federación no ha mandado su calendario debido a lo mismo, no tiene las indicaciones, nos hablan de las posibilidades de que se realicen los Juegos Nacionales este año y que sí haya selectivo, pero hasta ahorita no hay nada’, señaló el también entrenador estatal.



A pesar de esta situación y con el objetivo de darle continuidad a esta disciplina, ya se tiene un calendario, el cual se trabajará con la Dirección de Cultura Física y Deporte, de la Secretaría de Cultura y Turismo.



’Tengo el compromiso de entregar el calendario de este año, pero aún no hay nada, contemplo los selectivos nacionales que se hacen cada año y los eventos que teníamos programados y que no pudimos realizar que son la Copa Estado de México y el Abierto Mexiquense de Squash.



’Los proyectos siguen, el programa sigue, tenemos el plan de la escuela de iniciación de Zinacantepec, pero todo está en el papel y se desarrollará conforme avance el semáforo’, declaró el entrenador.



Acerca de lo que se puede efectuar, Tepos Valtierra dijo ’en la parte virtual tenemos contacto con los atletas, hacemos ejercicios, aunque no va a ser lo mismo como estar en la cancha, seguimos trabajando la parte física, observamos videos, hacemos análisis, estudiamos lo que es Squash.



’Estamos entrenando más concienzudamente, metiendo más intensidad a gente como Leo y Abril Sánchez, que son los elementos más fuertes que tenemos rumbo a Olimpiada Nacional y seguimos buscando la manera de ganar más adeptos’, concluyó el Presidente de la Asociación.