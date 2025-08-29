Continúan trabajos de rehabilitación del colector pirules en Chimalhuacán

Con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del drenaje profundo, el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) Chimalhuacán, trabaja en la rehabilitación del colector Pirules, ubicado en avenida Camino Viejo, entre Cerrada Rosal y Calle Central de Las Flores, en Los Ejidos de Santa María.



Debido a las intensas lluvias que se han presentado en los últimos meses, la fuerte presión del agua que cae del cerro, la basura que es arrojada a las calles, así como asentamientos del suelo, el colector se vio afectado en la tubería de 36 pulgadas y parte de la tubería de ’pead corrugado’.



Para subsanar esta situación, el ODAPAS lleva a cabo maniobras especializadas para su rehabilitación. 16 elementos laboran en el lugar con maquinaria especializada. Cabe resaltar que estos trabajos son complejos, ya que el colector se encuentra a 8 metros de profundidad.



Por lo anterior, se realizan cortes de talud precisos para evitar desgajamientos que pudieran poner en riesgo la vida de los trabajadores. Cabe agregar que la zona se encuentra delimitada para no poner en riesgo a la población.



Por instrucciones de la presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, se continúa trabajando en la zona para que el colector quede rehabilitado en el menor tiempo posible, asegurando así el correcto funcionamiento del drenaje profundo y previniendo futuras afectaciones a la comunidad.



En este sentido, se solicita la comprensión de la ciudadanía y se reafirma el compromiso de concluir los trabajos a la brevedad.