Continuar la búsqueda de desaparecidos, con precaución, demanda el senador Álvarez Icaza



La ONU urgió a México seguir con la búsqueda de más de 60 mil personas, con las debidas medidas sanitarias para evitar propagación de COVID-19.



Un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para continuar con la búsqueda de personas desaparecidas, hizo el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, aún en el contexto de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de Covid-19, pero con la debida precaución.



Urgió a realizar mayores esfuerzos en esta tarea, al tiempo que anunció la puesta en marcha de la campaña #YoApoyoParaEncontrarles, en coordinación con diversos colectivos de búsqueda de víctimas ya que, lamentablemente, la respuesta de las autoridades es lenta e insuficiente.



Mediante este proyecto para reforzar la búsqueda, dijo, se apoya aproximadamente a 800 familias de todo el país con despensas, comida, medicamentos y recursos económicos para distribuirlos entre aquéllos que se quedaron sin empleo.

En entrevista, el senador señaló que estos colectivos organizados en México, como @eldíadespues.mx, han demostrado solidaridad con las personas que tienen familiares desaparecidos y que debido a la pandemia no pueden seguir con la búsqueda en las fosas ni acudir con las autoridades.



Álvarez Icaza detalló que la imagen oficial de la campaña es una niña con cubrebocas y el hashtag #YoApoyoParaEncontrarles, lo que demuestra una genuina preocupación por el desamparo en el que están cientos de familias.



Explicó que es preocupante la situación de abandono institucional que tienen las personas con esta problemática, puesto que en el primer trimestre de este año las victimas no recibieron apoyo por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que depende de la Secretaría de Gobernación.



La CEAV les informó que buscarían los recursos en abril o mayo, pero esto no ha sucedido y durante cinco meses cientos de personas están en total indefensión.



Esta realidad, asentó el senador, es alarmante porque más allá del dolor por un ser querido desaparecido, el no poder salir a buscarlos por miedo de contagiarse es grave. Ellos necesitan salir a buscarlos, eso les da siempre una esperanza.



Recordemos que muchas de estas mujeres y padres desesperados están sin trabajo, tienen actividades informales y muchos tienen problemas de salud, que van de una simple gastritis hasta cáncer. No tienen dinero para comprar sus medicamentos, ni para comer, pagar la renta, servicios y con amenazas de desalojos, aseveró.



Exigimos que nuestras voces sean verdaderamente escuchadas. Vivimos una enorme tragedia, una crisis humanitaria que no es reconocida y asumida en su verdadera dimensión, por quien tiene la responsabilidad de esta situación, manifestó.



Emilio Álvarez indicó que es tiempo de sacar lo mejor que tenemos las y los mexicanos que es la solidaridad. Es momento de compartir con quienes mas han sufrido.



“México es un pueblo solidario y ahora es momento de apoyar, de sumar y acompañar a quien hoy es un ejemplo de lucha por la justicia y entrega de amor que son las personas que tienen familiares desaparecidos”, agregó.



Es difícil, dijo, escuchar a las madres, a los padres decir que deben salir, a pesar de esta pandemia, a buscar a mi hija, a mi hijo, “total ya estamos muertos en vida, ya no tenemos nada que perder, tenía un hijo y no lo encontramos”.



En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió a México continuar con la búsqueda de más de 60 mil personas víctimas de desaparición forzada, pero aplicando las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.



Señaló que en el actual contexto de la pandemia, la búsqueda y las investigaciones deben permanecer a través de acciones puntuales que no violen las acciones de protección de la salud.



Mediante un comunicado la ONU subrayó que entre los trabajos que se deben realizar a pesar de la crisis sanitaria, es la actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.



Cabe destacar que, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, en México hay registros de 61,637 personas desaparecidas, la mayoría de ellas entre 2006 y 2019; de los cuales 18 por ciento (1,072) son niñas, niños y adolescentes.



El senador sin partido hizo un llamado a la sociedad mexicana, para que conjuntamente con los colectivos de víctimas potencialicemos la ayuda. Que la solidaridad que caracteriza a nuestro pueblo se demuestre ahora.



Quienes tengan condiciones para compartir entren a la página y donen a esta gente que de por si la violencia les ha castigado muy duramente, muchos de ellos buscan a sus hijas, hijos, esposas, esposos y por el Coronavirus tienen más dificultades para hacerlo, subrayó.



Informó que el como senador de la República, se unió a esta noble causa y donó el 30 por ciento de su salario mensual. “Es lo que nos corresponde para ser solidarios, lo aporto a los colectivos para que tengan recursos al menos para comer”.



Para concluir, el legislador independiente señaló que posterior a la pandemia vienen situaciones difíciles. Se pasará del encierro de la cuarentena a una normalidad basada en desempleo, cientos de pequeñas y medianas empresas en quiebra y personas desesperadas por no tener que comer y dinero para pagar sus deudas.