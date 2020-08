Continuará por novena semana en semáforo naranja, del 24 al 30 de agosto: Claudia Sheinbaum

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 21, AGOSTO, 2020, 16:08 hrs.

La Ciudad de México permanecerá por novena semana en semáforo naranja por coronavirus, es decir, del 24 al 30 de agosto, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en conferencia virtual.



Sin embargo, adelantó que a partir del jueves se reiniciarán actividades en los teatros, "con estrictas medidas sanitarias vamos a abrir las representaciones teatrales, es decir, los teatros".



"Esta semana que viene la hemos llamado de nuevo ’CdMx en semaforo naranja con alerta’; nos interesa mucho que habitantes y visitantes sepan que es importante que nos sigamos cuidando, que no nos relajemos porque hemos tenido cierta estabilidad en hospitalización y queremos regresar a una tendencia a la baja.



"Es importante poner una alerta para que no sigan creciendo los contagios, todavía tenemos camas en los hospitales, pero no queremos regresar a una tendencia de crecimiento".



De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud (Ssa), la capital del país ya suma 89 mil 421 casos de covid-19, así como 10 mil 038 muertes, en donde Iztapalapa y Gustavo A. Madero son las alcaldías con más de 100 casos reportados en un día.



Hace unos días, la mandataria capitalina comentó que es difícil saber cuándo la Ciudad de México cambiará al semáforo amarillo, luego de que Campeche avanzó en el semáforo epidemiológico.