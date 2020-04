Continuidad del negocio, esencial para garantizar la mayor resiliencia tras crisis por Covid-19: International Chamber of Commerce

Frente a la incertidumbre por el regreso a la actividad empresarial en su totalidad, ’la continuidad del negocio es esencial para garantizar la mayor resiliencia posible en esta crisis de salud global’ por la pandemia Covid-19, destaca la International Chamber of Commerce (ICC) capítulo México, al presentar una guía de preparación dirigida a los empresarios y emprendedores para determinar la probabilidad de que una empresa permanezca a flote, basada en cuatro principios: Planificar, Adaptar, Monitorizar y Evaluar (PAME)



El documento preparado por la ICC para apoyar a todas las empresas que lo necesiten en México y el mundo, contiene en 12 páginas y de manera muy didáctica cada uno de los pasos que deberían realizar sus directivos para poder obtener un análisis de continuidad del negocio, porque es precisamente en estos momentos de riesgo donde debemos aprender a ver nuestras fortalezas y debilidades, así como las mejores formas de aprovechar la crisis y convertirla en oportunidades, expresó María Fernanda Garza Merodio, presidenta de la International Chamber of Commerce (ICC) capítulo México.



En la Guía de Continuidad del Negocio (documento anexo) que se comenzó a distribuir este día a nivel mundial en diferentes idiomas, el secretario General de la ICC, John W.H. Denton AO, destacó que independientemente de que las operaciones de las empresas se hayan visto afectadas grandemente, es el momento de ’concentrarnos en lo que podemos controlar’.



La ICC representa a más de 45 millones de empresas a nivel global, en más de 130 países, por lo que es un referente para el fin de impulsar el crecimiento económico, la apertura comercial y alentar la inversión.



La guía contiene una serie de consejos sobre cómo prepararse para crear el estudio rumbo al análisis de la situación de la empresa, que incluye también de manera especial los niveles de riesgo sanitario, la relación de las cadenas de suministro y una parte fundamental es la serie de cuestionamientos que provee para inducir los resultados de la observación, sin dejar de lado la respuesta a la pandemia, sino como un ejercicio centrado en ella.



En el apartado de planificación se encuentran preguntas como: ¿Qué unidades de negocio son fundamentales para la continuidad de la empresa?; Dentro de esas unidades de negocio, ¿quién está mejor posicionado para enfrentarse a los trastornos causados por el COVID-19 y liderar el diseño y ejecución de las actividades de mitigación relevantes?; ¿Cuáles son sus productos o servicios emblemáticos?; ¿Puedo mantener físicamente separados a los miembros clave del equipo para reducir el riesgo de transmisión?, y ¿Está clara la estructura jerárquica de mi equipo de trabajo?



Dentro del apartado de adaptación existen preguntas como: ¿Disponen sus proveedores de planes de continuidad del negocio durante el COVID-19?; ¿Qué nivel de servicio esperan sus clientes durante la pandemia?; ¿Hay regiones o sectores específicos dentro de su cadena de suministro que se hayan visto afectados negativamente por el COVID-19?, y ¿Puede implementar un ’sistema de alerta temprana’ utilizando herramientas de evaluación de riesgos de la cadena de suministro?



Además de otras como: ¿Puedo facilitar el cambio hacia la documentación electrónica?, o ¿Cómo puedo brindar un apoyo eficaz a los trabajadores desplazados?



La presidenta de la International Chamber of Commerce (ICC) capítulo México, María Fernanda Garza Merodio, destacó que el empresario nunca va a dejar de serlo, aún en las peores condiciones económicas, pero esta guía puede ayudarles a resolver aspectos metodológicos que les permitan ahorrar algunos pasos y hacer más rápida la respuesta a la crisis por el Covid-19, ahora que estamos en pleno auge de la pandemia.