Contra la Infodemia: 10 puntos sobre la propuesta para redes sociales

El senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Ricardo Monreal dio a conocer su iniciativa para regular las redes sociales en México, para que de tal forma protejan la libertad de expresión.



Esta propuesta legislativa surgió luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión de Twitter de cerrar la cuenta del expresidente Donald Trump en el contexto del asalto violento al Capitolio estadounidense.



"No puede un ente privado privarte de tus derechos. No puede un ente privado simplemente eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión", justificó el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ponente de la iniciativa que será debatida a finales de mes en la Cámara Alta.



De acuerdo con el líder de la bancada de Morena en el Senado, la iniciativa regulará únicamente a las redes sociales relevantes, que son aquellas que tienen más de un millón de usuarios o suscriptores.



Para operar en México, las redes sociales relevantes, como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, deberán tener permiso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).



El IFT será la instancia que fungirá como árbitro entre la empresa y el usuario en el caso de la cancelación de una cuenta.



Las redes sociales, en caso de que haya un incumplimiento de sus términos y servicios, los cuales deberán ser aprobados por el IFT, podrán suspender temporalmente cuentas y eliminar contenido, para lo cual se podrán utilizar algoritmos o tecnologías automatizadas.



Para cancelar definitivamente una cuenta o un perfil, las empresas de redes sociales deberán de tener un área específica que cuente con personas físicas especialistas en derechos humanos y libertad de expresión, quienes deberán emitir la resolución correspondiente. En dichos casos, quedará prohibido el uso de algoritmos o tecnologías automatizadas.



Una cuenta sólo podrá ser cancelada definitivamente si se utilizó para difundir mensajes de odio, noticias falsas, mensajes que provocaron algún delito o perturbación del orden público; o se usó para afectar los derechos de las y los menores de edad.



Los usuarios a los que se les cancele definitivamente su red social podrán impugnar dicha decisión en un plazo no mayor a 24 horas.



Las empresas de redes sociales deberán de crear una estructura interna que resuelva dichas impugnaciones en un plazo no mayor a 24 horas.



En caso de que no se resuelva favorablemente la impugnación del usuario, se podrá presentar una queja ante el IFT.



Si se llegara a acreditar que hubo vulneración a la libertad de expresión en redes sociales, las sanciones podrán ser de 1 hasta un millón de Unidades de Medida y Actualización vigentes en la Ciudad de México, lo cual equivale a 89 millones 620 mil pesos, de acuerdo al valor vigente en 2021. EL FINANCIERO