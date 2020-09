Contra la pandemia del COVID-19, la Organización Mundial por Paz zona Oriente del Estado de México, en Chiautla,

Dentro de, protocolos preventivos contra la pandemia del COVID-19, la Organización Mundial por Paz zona Oriente del Estado de México, representada por el Lic. Carlos Rigoberto García Hernández, llevó a cabo acompañado de su equipo de trabajo, la entrega paquetes con material preventivo y así evitándose cualquier contagio dentro del personal del área de salud.



Respectivamente, en instalaciones de la Administración Jurisdiccional sede Chiautla, la Lic. Patricia Gómez Gutiérrez y, la titular de Jurisdicción Sanitaria Texcoco, Dra. Ana Olivia Guerra Delgado, reciben la donación de la Organización Mundial por Paz, lo cual contiene Bata gorro, Cubre bocas, Caretas, entre otros materiales.



Atestiguando, las múltiples acciones humanitarias de la Organización Mundial por la Paz, en la zona de Chiautla y Texcoco, el Lic. Saúl Velasco delegado; Rodolfo Melo Galicia, coordinador general de movilidad; Lic. Fátima Eréndira G, además, personal de la misma Jurisdicción.



Por su parte, la Dra. Ana Olivia Guerra Delgado, subrayó que dentro de 9 municipios que corresponden a la Jurisdicción Sanitaria Texcoco, se continua con la capacitación a todo el personal sobre la pandemia del COVID-19; diversidad de temas donde se exhorta a la ciudadanía a que no se baje la guardia; insistencia del uso del cubre bocas y el gel antibacterial al transitar por las calles; al estornudar con ayuda del ante codo; dentro de los hogares lavarse continuamente las manos, entre otros.



Además, que los establecimientos cumplan con los protocolos preventivos del contagio de la pandemia; no la apertura de comercios no esenciales y prohibirse aún las bebidas que tengan contenido de alcohol, entre otros, no fiestas colectivas.