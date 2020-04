Contra la versión Disney de AMLO: Zarco y Juárez: Liberales antiagraristas y anticomunistas

El miércoles 22, AML0, a manera de refuerzo

en su diatriba contra la ’prensa neoliberal’, afirmó:

’Francisco Zarco y no sólo él: los periodistas que

actuaron en el periodo de la Reforma y la República

Restaurada, es la prensa más libre, más inteligente,

más patriota, que se haya tenido en toda la historia’.



Chalco, 9 de julio de 1868: Julio López Chávez gritó: ’!Viva el socialismo!’ antes de caer fusilado en el patio de la Escuela Moderna –la que contribuyó a formar- a las 10:00 horas, conforme a la Ley del 6 de diciembre de 1856. Se había levantado en armas contra las Leyes de Reforma, pero no era conservador.

Asimismo, unos 15 de sus ’compañeros de lucha’ fueron deportados a Yucatán condenados a trabajos forzados, por órdenes directas del presidente Benito Juárez.

El 24 de julio, el periodista y político liberal Francisco Zarco escribió en El Siglo XIX una crónica de la siguiente forma:

’Julio López ha terminado su carrera en el patíbulo. Invocaba principios comunistas y era simplemente reo de delitos comunes. La destrucción de su gavilla afianza su seguridad de las propiedades en importantes distritos del Estado de México. En ese estado, como en muchos otros de la República, tiempo vendrá en que sea preciso ocuparse de la cuestión de la propiedad territorial, pero esto por medidas legislativas dictadas con estudio, con calma y serenidad y no por medios violentos ni revolucionarios’.

UNA ’ESCUELA DE ANARQUISMO’ EN CHALCO

Julio López Chávez fue discípulo de Plotino Rhodakanaty, un greco-chipriota que presumía tener sangre de la casa imperial de Constantinopla. Llegó a México en 1861 procedente de España y después de rodar por varios países europeos, atraído por la oferta de tierra agrícola para inmigrantes extranjeros –europeos, de preferencia- por decreto del presidente Ignacio Comonfort.

Seguidor de las ideas de los socialistas utópicos Proudhon y Fourier, tenía el proyecto de fundar falansterios (comunidades agrícolas). Llegó a Chalco con ese propósito: publicó la ’Cartilla Socialista’, fundó la organización ’La Social’ y organizó en forma clandestina a obreros y estudiantes para tareas subversivas en la Ciudad de México.

Consecuencia de eso fue el estallido de la huelga el 10 de junio de 1865, por los obreros textiles de ’San Ildefonso’, en Tlanepantla, y ’La Colmena’, en la Ciudad de México, pero la respuesta del gobierno del emperador Maximiliano (liberal al fin), fue despiadada con tropas imperiales.

En Chalco fundó la ’Escuela Moderna’, donde adoctrinó a jóvenes de los alrededores en teorías del socialismo utópico y anarquismo influido por los nihilistas rusos. Como discípulo aventajado, Julio López Chávez muy pronto decidió pasar de la teoría a la práctica, en lo que, al parecer, su maestro no estuvo del todo de acuerdo.

EL MÉTODO JUARISTA DE REPRESIÓN

El 31 de diciembre de 1867, Julio López Chávez publicó un manifiesto dirigido al presidente Benito Juárez, titulado ’República y Patria Mexicana’, en el que pide reformas a la propiedad agraria con apego a los ’títulos de propiedad originales de los pueblos’. (En rigor, aludía a las Mercedes Reales de la Corona Española. En México hubo títulos de propiedad a partir de la Constitución de 1857).

Pero una parte sustancial del programa del Partido Liberal era eliminar todo rastro del sistema jurídico/político/social del Virreinato, con la protección del sistema comunal de los indígenas, reforzado por la idea de Hernán Cortés de las ’Repúblicas de Indios’ que confería autonomía esas comunidades, lo que a la vez significó el aislamiento.

Los liberales estaban convencidos que ese sistema virreinal era la causa de la miseria e ignorancia de los indios y creían que la propiedad privada, conforme al modelo norteamericano, les haría progresar y liberarse ’de la más estúpida pobreza’ (Juárez dixit).

Alegando que ’no tuvo respuesta’ del presidente Juárez, López Chávez ’comenzó una guerra contra las haciendas en el Estado de México’ atrayendo a grupos de campesinos con oratoria elocuente. Se apoderaba de haciendas y repartía la tierra.

Pero el ejército le capturó y fue llevado preso a la Cárcel de la Acordada, donde fue puesto a disposición del Juez Tercero de lo Criminal, junto con un nutrido grupo de lugartenientes. Sin embargo, el presidente Juárez decidió el indulto y fue liberado.

Ya libre, López Chávez se proclamó ’traicionado por Juárez’ (¿?) y continuó con su lucha en Morelos, San Martín Texmelucan y Tlalpan, con el lanzamiento de un grandilocuente manifiesto: Ha llegado la hora de conocer a los hombres con el corazón bien puesto; ha llegado el día en que los esclavos se levanten como un solo hombre reclamando sus derechos pisoteados por los poderosos.

Pero el Ejército hacía en tanto su trabajo: El primero de mayo tomó la Escuela del rayo y del socialismo. Los estudiantes se refugiaron en las faldas del Iztaccíhuatl para sumarse a la lucha armada.

López Chávez, a su vez, saqueó la Hacienda de Buenavista, de Mariano Riva Palacio, se llevó los caballos y repartió tierras, a lo que el general Rafael Cuéllar respondió con política de tierra quemada, de arrasar los pueblos y rancherías y así aislar a los rebeldes del apoyo comunitario. (Exactamente la misma receta que aplicó Calles con los Cristeros, 56 años después).

Julio López Chávez fue sorprendido en Actopan y llevado a Chalco. El general Cuéllar pidió instrucciones por telégrafo al presidente Juárez, quien dio la orden: ’Fusilamiento inmediato, sin formación de causa’. Y las órdenes se cumplieron.

ZARCO, PERIODISTA OFICIALISTA

Francisco Zarco se condujo como lo que era: un político, diplomático y periodista de ideología liberal. Su compromiso era con el gobierno de Benito Juárez y sus postulados: libre empresa, garantías para el capital, control del movimiento (If any) obrero y claro, orden y progreso, erradicar todo vestigio de anarquía, desorden y violencia criminal y/o política.

Escribió respecto de los acontecimientos: ’El gobierno, sin traspasar los límites de sus facultades ordinarias, ha podido desplegar fuerzas y actividad contra los que alzaron el estandarte de la rebelión; no ha tenido qué celebrar ruinosos contratos para proporcionarse recursos con qué atender a los gastos de la campaña y ni siquiera ha hecho uso de las autorizaciones que le otorgó el Congreso para suspender las garantías individuales. En efecto, para perseguir y derrotar a los facciosos no ha habido necesidad de prisiones y de destierros por motivos políticos’. (Una perorata de Zabludovsky en 1968 no lo hubiera mejorado).