Contra puntos sobre la legalización de la marihuana

Senadores ignorantes

Transmito mi opinión personal, sustentada en mi quehacer reporteril y oficio periodístico, hablo de mi propia experiencia como enfermo alcohólico y adicto con 22 años limpio, en pleno proceso de recuperación, comparto con mis lectores que me hacen el favor de leer mi columna semana a semana, expongo mis razones del porque no estoy de acuerdo con esta decisión irresponsable e ignorante, confirmando también, que el país entero esta desinformado y dividido respecto a este tema y muchos más.



El Senado de la República Mexicana, aprobó despenalizar y regular el consumo personal lúdico de la marihuana en todo el país en lo general, el pleno contó con 82 votos a favor, con una importante mayoría impulsada por el oficialismo de Morena, el partido de la mayoría, y sus aliados, pero también con el apoyo de una parte de la oposición, incluidos legisladores del conservador PAN (Partido Acción Nacional) y del PRI (Partido Revolucionario Institucional). Además, se registraron 18 votos en contra y siete abstenciones. En lo particular, la votación fue de 72 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones. El dictamen fue enviado, por lo tanto, a la Cámara de Diputados, donde seguirá el proceso legislativo.



¿Qué es Lúdico?

Se conoce como lúdico al adjetivo que designa todo aquello relativo al juego, recreación, ocio, entretenimiento o diversión. El término lúdico se origina del latín ludus que significa ’juego’. Algunos sinónimos que se pueden emplear para la palabra lúdico son juguetón, divertido, placentero, recreativo, entretenido, entre otros. Aquí y en China, la marihuana es una droga, droga es cualquier sustancia que entrando al cuerpo, altera el Sistema Central Nervioso y anestesia las emociones, esta hierba en referencia, modifica la personalidad, bloquea el sano juicio, aumenta los niveles de ansiedad, provoca irritabilidad, perdida de reflejos, memoria, entorpece el habla y el consumidor establece una fuerte dependencia ascendente, entre más fuma, mas quiere y es víctima de severas consecuencias como el claudicar sus estudios, se convierte en un parasito, que no estudia, ni trabaja, entra en depresión, víctima de delirios, es un ser conformista, apático, mediocre, refugiado en su mundo inútil e improductivo, su adicción a la marihuana, es el picaporte del conflicto en su hogar el que se llena de incertidumbre y de discusiones permanentes, la adicción, es compulsiva y el marihuano, un drogadicto en casa, propiamente se constituye, como si fuera una maldición, estacionado en un callejón sin salida, atrapado en el pantano de arenas movedizas por la autodestrucción; la marihuana, hace trizas a cualquiera, en todos los sentidos y es una droga escalonaría, esta adicción, abre las puertas del infierno a drogas más fuertes y peligrosas, se decreta la esclavitud de la enfermedad, el entrar, lo que es muy fácil, pero no cualquiera sale de las garras de la enfermedad, que no es un vicio y en ese sentido, vale la pena, preguntarle a los papas de un marihuano, a sus hermanos, esposa o amigos, que si la adicción a la marihuana tiene un fin lúdico, si es algo recreativo, divertido, al ver como un ser humano se desmorona, se ha desintegrado con el tiempo, preguntarles, si ha sido, divertido, tener un derogadito en casa, el uso de la hierba, no tiene nada de lúdico, al menos en lo que significa el termino, por ello, confirmo que los senadores no saben a ciencia cierta la ley que recién han aprobado. Tengo a tu disposición, más de cien teléfonos de madres, esposas, hermanas de marihuanos que te pueden dar su propia experiencia respecto al daño que esta droga les ha causado a sus familias y por supuesto a estos drogadictos, adictos a la hierba en referencia. -



La drogadicción, es una elección personal

A los senadores, se les olvido informarse respecto a la salud mental, física y emocional de la población mexicana, está comprobado, científicamente, que la enfermedad del alcoholismo ( drogadicción) es genética, la herencia se ha venido trasmitiendo de una generación a otra, de abuelos a padres, de padres a hijos, las emociones, como las costumbres, se heredan y se contagian en los hogares disfuncionales, donde hay ausencia de valores, se erradicaron los códigos morales, se perdió el respeto y la comunicación, la mentalidad de todos, cambio para mal y se generaron daños a la familia, como los suicidios, la depresión, el caso de las niñas madres menores de 13 años, el de las madres solteras, la deserción escolar, violencia doméstica, divorcios, codependencia, neurosis, violencia colectiva, trastornos alimenticios y por supuesto, entre otros más, la fármaco dependencia, el alcoholismo y la drogadicción, estamos enfermos todos y quien esté libre de culpa, que arroje la primera piedra y estos niños, muchos, una gran mayoría, que ahí han nacido en los hogares disfuncionales, donde prevalece una desigualdad social, así como una complicada y difícil situación económica, crecen sin un digno ejemplo, llenos de ansiedad y complicaciones emocionales, conviviendo con amigos igual que ellos, dañados, con el antecedente genético, influenciados por un mal ambiente, rodeados de incongruencias y víctimas de las herida profundas del alma, con esas carencias y miserias espirituales, en ese sentido, cuando llega a su cuerpo el cigarro, la cerveza o el primer churro de marihuana, es propiamente, como arrullo al alma, toda droga, es altamente placentera, por demás adictiva, por desgracia, estos niños, los nuestros, están propensos, sensibles y vulnerables, mas ahora con las facilidades que les otorgan los senadores para obtener la marihuana y fumarla, intoxicarse libremente en escuelas, parques y en su propia casa, el adicto, nace y se hace en su casa, tampoco , no consideraron los senadores, que tenemos una estructura muy pobre en calidad profesional respecto a la rehabilitación, desintoxicación y readaptación social, los centros y clínicas para adictos, ofrecen un nulo resultado, de cada diez internos, drogadictos diverso, recaen 9, la marihuana complica la adicción, debido a que el marihuano, se prende de otras sustancias súper adictivas y sumamente fuertes, infinidad de adictos, viven su niñez y adolescencia en los anexos, se la pasan de un proceso a otro, cada uno, de tres meses, se hacen viejos y cada vez les cuesta más trabajo salir del infierno, hay quienes han logrado acumular más de 30 internamientos en diez años, con nulos resultados, el adicto, pierde el presente, el futuro, estudios, trabajo, matrimonio, lo pierde todo y por supuesto, esa fue su elección y su decisión en un país, donde no existe un programa nacional de prevención, el CONADIC, Consejo Nacional de Atención a las Adicciones, hace el ridículo ante la cruda realidad, es un verdadero elefante blanco, una carga burocrática y económica para la 4T y muchos padres, hijos de alcohólicos, enfermos y dañados, ignoran, así como los senadores, todo, respeto a esta cruel enfermedad perversa, perra, del alma, La Saliva del Diablo. Solo aquellos que la sufren y la han sufrido en carne propia, saben de lo que estoy hablando. No pueden, senadores, dar libertad, léase por favor, entre comillas, con esta torpe y nefasta decisión, cuando los niños y jóvenes mexicanos, son esclavos de una terrible y cruel enfermedad.



