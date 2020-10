Contradicciones ante el Covid-19

En varias partes del mundo se registran rebrotes de coronavirus, lo cual ha causado alarma y aunque autoridades de varias naciones se preparan para enfrentar esta situación, sectores sociales han expresado su inconformidad por las medidas que probablemente se reimplantarán, en particular el confinamiento social, pero resultan necesarias para evitar más contagios

En nuestro país, donde no ha existido una reducción ni de contagios ni de decesos, en lugar de que las autoridades se pongan de acuerdo en reconocer el problema para enfrentarlo de la mejor manera posible, sucede que dan puntos de vista contrarios lo que de ninguna manera resulta positivo para nadie.

Tras de que Jorge Alcocer, secretario de Salud, exhortó a mantener las medidas sanitarias y quedarse en casa cuando sea necesario, reveló que varios estados se mantienen con una tendencia a la baja desde hace cuatro semanas y cuatro siguen en una meseta, precisó que ’en ocho se asoma el heraldo de un posible rebrote’.

A su vez Hugo López-Gatell, subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y responsable de atender el problema del coronavirus, admitió que en el país ya se presentan signos de rebrote y puntualizó que existen señales tempranas de ese fenómeno como son en el índice de positividad y ocupación hospitalaria.

Mientras, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, afirmó que los gobiernos de Coahuila, Durango, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Chihuahua, donde se ha registrado un incremento de casos, como ’datos claros de un rebrote de covid-19’, ya analizan cómo endurecer las medidas sanitarias.

A pesar de estas advertencias surge la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre ha minimizado la pandemia y afirma: ’No hay todavía rebrotes, hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote’.

Dijo que podría aumentar el número de ocupación hospitalaria sin reflejarse en más muertos, lo cual ’para nosotros un alivio y demuestra con mucha claridad que no hay un rebrote’. Es más, anticipó que Chiapas pasaría a verde en el semáforo epidemiológico, junto a Campeche, pero a los políticos contagiados hoy se suman Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky.

Es una pésima señal que los especialistas sean minimizados por el presidente y soporten criterios políticos, cuando sin duda se encuentra en riesgo la salud de gran cantidad de personas y, por supuesto, continuarán altos los niveles de coronavirus en el país.