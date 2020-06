Contratación de deuda pública no es una alternativa para reactivar la economía: Geovanna Bañuelos.



La contratación de deuda pública no es una alternativa inteligente para enfrentar los efectos negativos en la economía causados por la pandemia de Covid-19, aseguró la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, al participar en el seminario virtual: ’La Nueva Política Económica en los Tiempos del Coronavirus’.



Frente a legisladores federales, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reconoció que la adquisición de deuda pública con un manejo adecuado, puede ayudar a economías emergentes; sin embargo, México no se encuentra en las condiciones económicas para hacerlo.



Geovanna Bañuelos explicó que en las últimas tres administraciones el compromiso de pago de México se incrementó de manera exponencial, pasando de 19.9% en el 2000 al 46.1% en el 2018.



Además, sostuvo, la política económica impulsada por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, es la más apropiada y correcta para contrarrestar los efectos de la pandemia, porque da prioridad a las clases más desprotegidas al garantizar los programas sociales.



’Nosotros hemos refrendado públicamente nuestro respaldo al Presidente de la República y su política pública con sentido social’, mencionó.



La legisladora por Zacatecas destacó que la contratación de deuda no es la única alternativa para sacar adelante al país, como lo ha tratado de acreditar el sector empresarial; no obstante, dijo no todas las aportaciones deben ser descartadas.



’Los empresarios tienen ideas extraordinarias para hacer más competitivo aprovechando la entrada en vigor del T-MEC’, apuntó.



Y recordó que los efectos negativos ocasionado por el Covid-19, no es el único problema que el país tiene que enfrentar; ya que desde hace más de 2 años México se enfrenta una serie de adversidades que involucran, pobreza, inseguridad, corrupción, entre otras.



’El Covid-19, según el Fondo Monetario Internacional, habrá de contraer las economías de las principales potencias mundiales como China, Rusia, Estados Unidos de una manera dramática. Entonces, las previsiones serán más drásticas para otros países’.



Al estar en condiciones preocupantes, principalmente por la salud de los mexicanos, resulta indispensable analizar cómo enfrentar los efectos económicos ocasionados por el nuevo Coronavirus, resaltó.



’Sostenemos que para fortalecer la economía se debe privilegiar a la clase más necesitada. Es decir, primero los pobres. Es la ruta correcta para hacerle frente al problema económico’.



Finalmente, expresó que Partido del Trabajo refrenda su apoyo a las políticas públicas establecidas por el Gobierno Federal para hacer frente al boquete económico que está generando esta pandemia a México y el mundo.