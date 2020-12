Contratiempos sanitarios

Cuando ya aparecía en nuestro país una aparente luz al final del túnel y superar la pandemia de coronavirus, lamentablemente el escenario se frustró y ahora el panorama se presenta más difícil de atender y, por supuesto, de solucionar.

Tras el anuncio de la aprobación de la vacuna desarrollada por Pfizer, que por supuesto, también llegaría a México, las expresiones populares de alegría se manifestaron, en particular en las redes sociales, donde ya se anticipaba que volveríamos a la normalidad prepandemia.

Más días después la dura realidad volvió a imponerse: la aplicación de las vacunas, no solo la de Pfizer, también AztraZeneca, Moderna y demás laboratorios que trabajan en su desarrolló, se prolongaría casi a todo lo largo del próximo año, donde los primeros beneficiados serían el personal médico y todos quienes están en la primera línea de batalla en contra de la pandemia y después a las personas en general, empezando por los mayores de edad.

Incluso cuando todo estaba listo para recibir la primera dotación de vacunas el 21 de diciembre, por problemas del laboratorio fabricante, se pospuso su llegada y con ello el inicio de su aplicación en la Ciudad de México y el Estado de Coahuila.

Además al sumarse personas irresponsables que han omitido el confinamiento, las medidas preventivas sanitarias, salido a las calles, asistido a reuniones, acuden a compras acompañados de toda la familia, todo ello condujo a que se elevaran los niveles de contagio y decesos, provocando que varias entidades retrocedieran en el semáforo epidemiológico.

Así, el estado de Veracruz regresó del verde al amarillo, mientras que Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Tlaxcala pasaron del amarillo al naranja, en tanto regresaron al rojo Baja California, la Ciudad de México y el Estado de México, con el consecuente cierre de actividades económicas calificadas como no prioritarias, con las quejas de empresarios y trabajadores formales por la suspensión de sus actividades, mientras que los informales explotan al máximo sus ventas en la calle.

Debe agregarse que en Reino Unido apareció una nueva cepa de coronavirus, más contagiosa, por lo que varias naciones han cancelado vuelos desde y hacia esa nación, pero en cambio en México se mantienen las conexiones sin restricciones, con el riesgo de contagios.

En fin, resulta necesario tener más paciencia y extremar las precauciones sanitarias al máximo, de lo contrario resultará más difícil controlar la pandemia y retornar a las condiciones de vida que tanto extrañamos y cada día resulta más complicado poder recuperar.