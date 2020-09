Contribuir con alternativas a esta nueva normalidad educativa, debe ser responsabilidad del gobierno y sociedad: Gereli Astudillo

Ante la escasez de recursos económicos que enfrentan miles de familias acapulqueñas debido a la situación económica actual, es necesario que los niños y adolescentes cuenten con herramientas para mantenerse en el ciclo escolar y evitar las deserciones y con ello, aumentar los índices de analfabetismo que tanto afectan a Acapulco, al estado y al país, consideró la regidora del PRD, Gereli Astudillo Ibarrondo.



La regidora acapulqueña, quien cuenta con dos Maestrías (en Educación Básica y Ciencias de la Educación) y pasante a Doctora en Ciencias de la Educación), creó una ’Guía de Estudios en Tu Casa’ como una herramienta alterna a las clases en línea que reciben los menores, las que están dirigidas a los niveles preescolar, primaria y secundaria; hasta el momento se han entregado más de 500 a familias de colonias marginadas.



Astudillo Ibarrondo explicó que las ’Guía de Estudios en Tu Casa’ contienen la información necesaria y complementaria a los programas educativos y que, por su construcción, también ayudan a los padres de familia a seguir junto con sus hijos, los programas educativos.



La regidora del PRD aseguró que con estos apoyos, los educandos podrán contar con una herramienta adecuada a sus niveles de preparación; más aún en aquellos alumnos que al no contar en sus casas con un televisor, una Tablet y mucho menos servicio de internet, optan por dejar de estudiar.



Al respecto explicó: ’Por desgracia, tenemos muchas colonias marginadas en Acapulco; la entrega de la ’Guía…’ se hace casa por casa y es explicado su uso; la gente la recibe muy bien. El segundo objetivo, es ir a las comunidades rurales para hacer la misma entrega, siempre casa por casa y la explicación de cómo utilizarla, y el tercer objetivo es llegar a las colonias del área urbana de Acapulco, donde, contra lo que pueda pensar la mayoría, hay muchísimas familias que no cuentan con televisor’, dijo.



La regidora del PRD al Cabildo de Acapulco aseguró que los esfuerzos que realiza la alcaldesa Adela Román Ocampo son de reconocerse. Sin embargo, acusó que ’los presupuestos no alcanzan para dotar a la población a veces ni de lo necesario, pero ’mantenemos el esfuerzo, la actitud y el espíritu de servicio junto con la presidenta, y esperamos poder hacer más’.