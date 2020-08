Contribuye DIF Acapulco a mejorar la calidad de vida de los porteños

El DIF Acapulco tiene el compromiso de incidir para que la gente tenga mejor calidad de vida y consolidar una sociedad incluyente’, manifestó la presidenta del organismo municipal, Adriana Román Ocampo, al presidir otra jornada de entrega de aparatos funcionales.



La titular del noble instituto indicó que Nora Torreblanca Orozco, a quien recientemente se le hizo realidad su gran sueño de tener una silla de ruedas eléctrica, es un ejemplo de lucha ante la vida y su aparato funcional con ’maquinita’ le ha venido a cambiar su forma de vivir. Ella no se raja, trabaja tejiendo, no tiene las extremidades superiores y se ayuda con su pie izquierdo.



En el evento que se realizó en el patio del DIF Acapulco de Hogar Moderno, guardando la sana distancia, familiares de los beneficiarios recibieron los bastones, andaderas y sillas de ruedas, de manos de la primera trabajadora social.



’La verdad, estos apoyos son muy buenos. Desde que mi niño nació, no tenía aparatos y la verdad es muy difícil económicamente, y pues están bien estos programas, ojalá sigan así para seguir ayudando a más personas de escasos recursos’, señaló muy contenta la señora Guadalupe Padilla Antonio, quien tiene a su hijo con discapacidad.



La responsable de esta labor altruista, Adriana Román Ocampo, brindó un merecido reconocimiento al empresario José Alfredo Cabrera Barrientos, quien donó 100 sillas de ruedas, pero que además, es una persona aliada que, desde que empezó esta administración, se ha sumado a esta cruzada por el bienestar de las familias.