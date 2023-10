Contribuyen apoyos a la educación a elevar nivel académico en Chimalhuacán

Al concluir con la entrega de apoyos a más de 132 mil alumnos chimalhuaquenses de preescolar, primaria y secundaria con motivo del inicio del Ciclo Escolar 2023-2024, la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, informó que gracias a éste y otros programas sociales, así como al trabajo y dedicación de los educadores, se elevó el nivel académico en los tres niveles básicos de esta demarcación.



Ante unas dos mil personas congregadas bajo la gran carpa del Teatro del Pueblo, del Recinto Ferial de este municipio, la Alcaldea Flores Jiménez les comunicó la seguridad de que esta tendencia de mejoría continuará en 2024, porque el programa ’Transformando la Educación con Igualdad’, propio de Chimalhuacán, seguirá y se fortalecerá.



Adicionalmente –dijo– también lo harán los otros programas que concurren a este aumento del nivel académico, tal como lo anunciaron el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en visita del 30 de septiembre, compromiso que les agradeció a nombre de los chimalhuaquenses. Aclaró que este conjunto de programas no consiste sólo en apoyos para la educación, sino en diversos rubros, incluidas las obras de infraestructura de gran impacto en toda la población.



Recordó que el Presidente de la República se comprometió a dar el banderazo de inicio a otros proyectos al comienzo del próximo año, lo que apreció de nueva cuenta a nombre de todas y todos los chimalhuaquenses, ya que sin duda contribuirán a la mejora de la economía y la convivencia en la zona.



Por ello, se dijo muy entusiasmada no sólo por la conclusión del programa ’Transformando la Educación con Igualdad’, que consideró ’un hito en la historia educativa de nuestro municipio’, sino por su continuidad y acompañamiento con otras acciones del Gobierno de Chimalhuacán y de las administraciones federal y estatal, pues en conjunto mejorarán el nivel de vida de toda la población.



Subrayó que ’Transformando la Educación con Igualdad’ ha contribuido a la reducción de las desigualdades educativas, porque el apoyo de 400 pesos a alumnos de preescolar, de 500 a los de primaria y de 600 a los de secundaria se entrega a todas y todos los niños, y se convierte así en un apoyo para los gastos familiares, mismos que se elevan al inicio de cada ciclo escolar.



’Éste es sólo el comienzo de un futuro mejor para nuestro municipio y no tengo ninguna duda de que juntos continuaremos logrando la Transformación con Igualdad’, expresó la Presidenta Municipal a madres y padres de más de mil 800 alumnas y alumnos, que, por alguna razón, no recibieron su apoyo en las fechas previstas para su escuela.



Entre los planteles cuyos estudiantes recibieron hoy el apoyo del programa Regreso a Clases, se cuentan los de preescolar ’Felipe Carrillo Puerto’, ’Diego Rivera’ y ’Laura Méndez de Cuenca’; los de primaria ’José María Morelos y Pavón’ y ’Belisario Domínguez’, y las de secundaria ’Elsa Córdova’, ’Aztlán’ y ’Atlapulco’.



Acompañaron a la Presidenta Municipal en esta entrega el Primer Síndico Faustino Méndez Lázaro; la Directora de Educación, María del Pilar Piña Trejo; y los regidores Adán Vargas Santiago, Guadalupe Reynoso Flores, Beatriz Cuevas Mendoza y Alfredo Arenas Galicia.