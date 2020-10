Controles de USA a aerolíneas amenazan el turismo de México

www.guerrerohabla.com



R. R. I Ciudad de México.- 20 de octubre de 2020.-El turismo de México, gran dependiente del mercado estadounidense, se enfrenta a un nuevo golpe en el escenario más negativo: que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) descalifique al sector aéreo mexicano si no cumple con sus medidas de seguridad, como ha sucedido en años anteriores.



Las autoridades mexicanas estarían negociando más plazo para la auditoría de la FAA prevista para este año, pero si no lo consiguen y, peor aún, si no la aprueban, podrían venir sanciones como congelar rutas y frecuencias, recoge Dinero (Cancún: elecciones en EEUU y Covid ralentizan recuperación).



Y es que el sector aéreo mexicano, liderado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), se encuentra en un momento delicado a raíz de la pandemia que ha afectado en primera persona a algunos de sus funcionarios y que recibirá el próximo año 379.7 millones de pesos (140 millones de pesos menos que en 2020), según el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), indica el citado medio.



El turismo procedente de Estados Unidos representa más de la mitad de los viajeros internacionales que llegan a México cada año. En 2019, arribaron al país, vía aérea, diez millones 511 mil viajeros estadounidenses, registrando un 55.2 por ciento de participación del total de naciones emisoras de turistas al país azteca. El año pasado, dejaron una derrama económica de diez mil 526 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Turismo federal (EEUU rebaja el nivel de alerta Covid para viajar a México).



Entre enero a agosto de 2020 llegaron a México tres millones 59 mil visitantes desde EEUU, lo que significó una reducción del 58.7 por ciento, en comparación al mismo periodo de 2019.