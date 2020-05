CONTROVERSIA SOBRE EL TIEMPO DE MANDATO DEL GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA

’Las facultades de la SCJN conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes: 105 Constitucional, frac II ultimo Pfo el número de votos 8 para su invalidez.’ Constitución’ LEY BONILLA



’La democracia, escrito por Dieter Nohlen, incluye un riguroso recorrido sobre la construcción del concepto de democracia. Como lo hace con otros conceptos, Dieter ofrece dos acepciones de democracia: la limitada ’vista como régimen, valores y reglas que lo caracterizan, y un concepto amplio que incluye, además, contenidos y resultados de la política’. Evidentemente, argumenta, la calidad de la democracia dependerá de concepto que se adopte. Esto, llevado a la perspectiva cuantitativa, que nutre de manera relevante los estudios de calidad de la democracia, conduce a un importante dilema. Dice Nohlen, el debate se centra en lo que se quiere medir: la calidad de la democracia o la calidad de los resultados de la democracia, o ambos objetos al mismo tiempo’. Ciencia Política. Reside en sustituir la cultura de la opinión por la cultura del argumento. ’Hombre de lo cognitivo Dieter Nohlen de Alemania.



La controversia sobre el mandato del poder público a gobernador de Tijuana, su fundamento artículo 105 fracción II pfo ultimo a causa de la ampliación del mandato a 5 años. La temporalidad de gobierno conforme al proceso electoral y las reglas democráticas en su fundamento 41 de la misma constitución que engloba la certeza electoral, legalidad y no a la inconstitucionalidad del congreso local a emitir decreto de la ampliación de la temporalidad a 5 años. Así como las violaciones del articulo 39 y 116 de la constitución, la violación del laxo de tiempo en contra a la violación del su fragante asistió para elegir al gobernador por un término de 2 años y no 5 años por decreto de la legislatura local.



El accionar de los órganos de gobierno. Una reforma retroactiva que viola la garantía democrática. Todo es político desde sus acciones e inacciones del poder público y sus instituciones en este caso las instituciones que intervienen como el INE , órgano encargado del proceso electoral ,además de ser legal requiere ser legítimo ,es decir, que los gobernados estén convencidos de que la autoridad legal es la fuente de poder que debe mandatar. Una serie de atribuciones y características que la ley prevé.



Para la legitimidad en un estado de derecho el cumplimiento de la ley es a condición necesaria para que justifique el ejercicio del poder. Sin embargo es insuficiente la legalidad, per se, para obtener un espacio de legitimidad, de credibilidad en el ejerció del poder, en que determinada autoridad ejerza el poder y los gobernados obedezcan. La constitución del constitucionalismo tiene una función precisa: limitar el poder político con la finalidad de proteger los derechos fundamentales individuales. El constitucionalismo moderno es la compleja reelaboración de un ideal antiguo: el del ’gobierno de las leyes.



El dilema es de origen clásico: ¿QUE ES MEJOR?, ¿UN GOBIERNO EN EL QUE EL GOBERNANTE decide sobre la base de su voluntad arbitraria o un gobierno en el que el gobernante es un ciervo de la ley en lugar de ser patrón? ¿El gobierno de los hombres vs el gobierno de las leyes? Por lo cual se determina la obligatoriedad del servidor público conforme al artículo 1 de la constitución’.



Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.’ El conflicto entre ambas normas coloca idealmente al operador jurídico encargado de adoptar una decisión (sobre todo en los campos ejecutivo y jurisdiccional) ante la necesidad de elegir entre la aplicación de una norma u otra. Las cuestiones que se plantean al respecto son quién debe decidir sobre la compatibilidad entre normas, y qué resultados puede tener eventualmente esa decisión.



El nacimiento del derecho subjetivo a las acciones del poder público y a la violación del termino de mandato con el voto por el tiempo determinado hasta el 2021 y la violación del congreso local en ampliar el mandato hasta el 2024, el ciudadano voto solo por el termino de 2 años y por lo establecido con la reforma electoral del 2014, en este criterio era holgar las elecciones del 2021 y no a hasta el 2024. Winston Churchill, la democracia es el peor sistema, a excepción de todos los demás. En este sistema, las instituciones se crean a partir de un gran acuerdo de voluntades que se plasma por escrito en un documento llamado Constitución, que constituye el punto de partida del orden jurídico total.



El trámite formal de las elecciones para acceder al poder público es en base a las normas establecidas en sus términos y no acciones meta constitucionales de los congresos locales ,esto es ,respeto a la seguridad jurídica de nuestra democracia . La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la norma que prorrogó el plazo del ejercicio del Gobernador del Estado de Baja California.

y abuso de poder de la Legislatura de ese a estado y sobre la ambición política.



La democracia se ha convertido a un modelo de designación selectiva que permite legitimar el poder público a través del mandato ciudadano, pero que no los elegimos para empobrecer al país y destruir una nación, con instrumentos de pérdida de soberanía, nacionalismo y cautivo del poder macroeconómico comercial; donde este poder público está en la lógica del sistema de sumisión del poder y destrucción del balance de estos en base a la corrupción e impunidad. Violentando principios de legalidad, legitimidad, certeza y democrática.