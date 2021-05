Contundente mensaje del Congreso del Trabajo

AL CONMEMORAR EL DIA DEL TRABAJO, EL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO CONVOCA A TODAS LAS ORGANIZACIONES A LA UNIDAD PARA SUPERFAR LAS ADVERSIDADES Y LOS REZAGOS



+En Jalisco se pronuncian organizaciones sindicales



+El PRI pondrá un alto a los cínicos de ’Morena’



El Movimiento obrero organizado conmemora el Día del Trabajo, que se celebró este primero de mayo en todo el mundo una reflexión profunda, pues la pandemia por Covid-19 ha sido el momento más crítico para la humanidad en la era moderna, mismo que ha cobrado la vidas de millones de mexicanos y que sigue siendo una seria amenaza.



A nombre de Movimiento Obrero Organizado, Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo destacó que sus afectos han tocado todos nuestros hogares y fuentes de trabajo. ’Hemos perdido seres queridos, compañeros entrañables, se ha modificado nuestra realidad, pero el efecto más directo lo vivimos en los procesos productivos y de trabajo; miles de fuentes de empleo han cerrado, las cadenas productivas se ven afectadas, la recuperación es lenta y complicada, la pandemia sigue entre nosotros, así que es el momento de tomar nuestro papel en la historia’, destacó.

Destacó que por ello y muchas cosas más. El Congreso del Trabajo buscar la unidad de la clase trabajadora en México y a nivel internacional para trabajar por las necesidades más apremiantes que viven los asalariados como es la vivienda, el fortalecimiento de la seguridad social, la educación, la seguridad en las calles y el fortalecimiento del empleo y el salario remunerador



Hoy, también rendimos homenaje a quienes sentaron las bases de un derecho laboral y social que ponía al hombre como centro de la acción social, de ésta manera recordamos a los mártires de Chicago, el sacrificio de los Trabajadores de Río Blanco, entre otras luchas obreras, reconocemos en estas gestas heroicas que defendieron con coraje nuestros derechos para dignificar el trabajo y al Trabajador.



Añadió que todas las organizaciones que conforma el Congreso del Trabajo, están unidas y organizadas. ’Estaremos presentes en cada fábrica, cada taller y cada centro de trabajo donde se necesite organización obrera. Creemos en el diálogo como la mejor herramienta para encontrar soluciones comunes, de forma franca y directa mantendremos los canales de comunicación con el Estado para la construcción de políticas públicas relacionadas con el empleo y la vida de los Trabajadores, así como con el sector patronal, para fortalecer la competitividad siempre poniendo por delante la justicia social’, destacó.



Nuestra agenda de derechos humanos es por la igualdad de todos, nuestro compromiso es no descansar hasta que a las Trabajadoras de México se le reconozcan todos sus derechos, la igualdad en el salario es un derecho constitucional, el valor del trabajo de nuestras compañeras es muy alto, debemos honrarlo luchando junto con ellas.



Estaremos construyendo un nuevo momento para la clase Trabajadora, la lucha nunca ha sido fácil, el Congreso del Trabajo será un actor importante llevando siempre la convicción del objetivo que se estableció desde su creación: unidad y justicia social.



Nuestra fortaleza es la unidad; por ello hacemos un llamado a todos los Trabajadores de nuestra nación, a una auténtica unidad del movimiento de los Trabajadores, que exprese nuestra posición, en la construcción de un país con democracia, igualdad y justicia social.



NI UN VOTO PARA LOS CANDIDATOS EMPRESARIALES OFICIALISTAS, FEGTEM



Agrupaciones afiliadas a la Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus Municipios (FEGTEM) y los sindicatos federados como el Sindicato de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (STEOSUEJ), el Sindicato Autentico de Fomento Deportivo Guadalajara (SAFODEG), el Sindicato Único de Servidores Públicos en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Sindicato Autentico de Guadalajara, el Sindicato Democrático del Sistema Penitenciario del Estado de Jalisco, el Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Tlajomulco de Zúñiga, Trabajadores del SISTECOZOME.



A través de un manifiesto, el Secretario General, Cuauhtémoc Peña Cortes denunció diversas irregularidades con que los actuales gobiernos, en sus dependencias estatales y municipales han llevado al hartazgo total a los trabajadores, quienes son obligados a participar en las actuales campañas oficialistas, al encontrarse endebles o vulnerables sin certeza laboral pues existen miles de ellos que no tienen base, incluso con antigüedad de varios años, sin que se les reconozca; en torno al hostigamiento, violación a sus condiciones laborales, abusos psicológicos, explotación laboral, amenazas, entre muchos otros excesos.



Peña Cortes, señaló las candidaturas oficialistas en Guadalajara y Zapopan, particularmente, ya que responden a intereses empresariales, ’Ni un voto para los candidatos empresariales oficialistas, corruptos y abusivos, que buscan privatizar los servicios municipales; hemos visto como pagos millonarios van a los outsourcing que no realizan las actividades para lo que fueron contratados, y al final quienes realizan el trabajo son los propios compañeros sindicalizados’.



’Tenemos a los candidatos de la COPARMEX queriendo asaltar el poder, tenemos enfrente a los enemigos de la clase trabajadora, tenemos a la clase empresarial y explotadora con sus candidatos, verdaderos delincuentes laborales, en complicidad gobierno, el tribunal de arbitraje y escalafón además de la junta local de conciliación y arbitraje, utilizados como instrumento de control de los poderes fácticos del estado’, advirtió.



La presencia de estos candidatos empresariales, obedece a negociaciones establecidas en las altas esferas gubernamentales, pues a decir de Peña Cortes, el control que la COPARMEX ejerce dentro de los órganos institucionales como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, favorecen al sindicato patronal, específicamente en la junta número 11 en donde se resuelven los asuntos relacionados con las OPD´s.



’No podemos darle más poder a quien nos ha estado explotando, privatizando espacios públicos, votar por ellos es capitular, entregar el poder para que sigan subyugando a los trabajadores, es un esquirolaje de clase. Podemos observar dónde están los sindicatos oficialistas, donde los esquiroles funcionales, los que son financiados por los gobiernos municipales, como el titular del sindicato mayoritario en Guadalajara, Leo Cisneros; a quien le dieron millones de pesos, le asignaron plazas, al menos dos fueron para sus hijas, con salarios de 60 o 70 mil pesos cada una y que no es correspondían, le otorgaron una casa en comodato para uno de sus colaboradores (chofer), carro, gasolina y plazas, finalmente, se presume que entre los acuerdos ya obtenidos entre el sindicato mayoritario y el candidato oficialista está incluir en la planilla a la esposa del Secretario Cisneros’, puntualizó Peña Cortes….



VAMOS A PONER UN ALTO A LOS CÍNICOS Y SINVERGÜENZAS DE MORENA: ALEJANDRO MORENO



El Presidente del CEN del PRI reiteró el compromiso de los abanderados priistas para, después de ganar las elecciones, gestionar la construcción de un hospital de primera y que no falten los medicamentos.



El dirigente aseguró que en Campeche el partido tricolor regresará los programas que Morena quitó



Vamos a poner un alto a la bola de cínicos de Morena, sinvergüenzas, corruptos, que le mienten a la gente. Por eso, el pueblo de México les ha dado la espalda y el 6 de junio, Christian Castro Bello será el próximo gobernador, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Durante un evento con líderes, militantes y simpatizantes priistas, así como colonos del municipio de Candelaria, el dirigente del partido tricolor aseguró que ’en Campeche, les vamos a regresar lo que Morena les quitó: el Seguro Popular, el Prospera, los Refugios para Mujeres y el Seguro de Vida para Jefas de Familia’.



Después de considerar a Salvador Farías y Rigoberto Figueroa, aspirantes a las diputaciones federal y local, y a Francisco Farías, candidato a Presidente municipal, como hombres de experiencia, leales, de trabajo y preparados para generar desarrollo en el estado, el líder priista pidió trabajar juntos y en equipo, apoyar a los abanderados de este instituto político y de la alianza con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).



Acompañado por el Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Ricardo Medina Farfán, así como de los dirigentes en la entidad de los partidos de la coalición, el titular del CEN del PRI reiteró que al ganar las próximas elecciones, los candidatos del Revolucionario Institucional y de ’Va por Campeche’, van a gestionar para que en este municipio tengan un hospital de primera, medicamentos y para que no falte lo más importante, que es la atención a la salud.