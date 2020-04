Convención Nacional Bancaria en Acapulco

*AMLO vendrá a Guerrero

*Sader, cuentas alegres

*Antonio Gaspar: entregar peticiones a AMLO



Mañana estará el presidente México en Acapulco y se anuncia que realizará una gira en algunos municipios de la Costa Chica.

En el puerto asistirá a la Convención Nacional Bancaria que inició el día ayer jueves, con la asistencia del anfitrión, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, Arturo Herrera secretario de Hacienda, quien inauguró la 83 edición de la Convención Bancaria, así como el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera.

Una reunión importante para los hombres de negocios de México en un clima de crisis producto del mercado perolero y del coronavirus, que por cierto, en Guerrero aún no se detecta ningún enfermo, pero será difícil que así siga por mucho tiempo.

En la visita de AMLO al puerto y después realizará una gira por municipios de la Costa Chica se espera que los campesinos productores de maíz le pidan que se tenga la lista de beneficiarios a tiempo y se entregue con prontitud el fertilizante.

Y aunque el secretario de la Sader hizo cuentas alegres y culpó la baja producción de maíz en Guerrero a la sequía y a la madre naturaleza, y no se logró lo programado, insistió que ’eso no fue un fracaso sino un éxito’.

Miguel García Winder no teme a las críticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda recibir por parte de los productores que no fueron tomados en cuenta el año anterior, por el desorganizado programa de entrega de fertilizante y de grano de baja calidad, y prefiere mantener sus cuentas alegres.

Eso para él fue un éxito, y se cura en salud desplazando su culpa y responsabilidad a la madre naturaleza, la que no puede contestarle por sus garrafales errores en el 2019.

Ya el Foro de Organizaciones Campesinas de Guerrero, anunciaron que pedirán a López Obrador que dé orden al programa de fertilizante en Guerrero, ya que ven una disputa interna entre funcionarios federales por el control del programa, entre la Seder y la coordinación nacional de delegados federales.

Los voceros de esa organziación señalaron que esta situación pone en riesgo la ejecución del programa de fertilizante y que esto se podría complicar y ser peor que el 2019, donde los únicos afectados serán los campesinos.

En este escenario de la visita del presidente, otra autoridad que pretende hacer llegar sus peticiones al presidente de México es Antonio Gaspar Beltrán, alcalde de la capital, quien una y otra vez, a pedido a AMLO que visite el municipio de Chilpancingo, y ayude a resolver los graves problemas que aquí existen.

Aunque ha insistido en esa invitación, ya sabe que el presidente no pasará por la capital, lo cual lamenta el edil capitalino.

Para poder entregar sus peticiones, Gaspar Beltrán se reunió con los diputados federales, para presentar el informe de la situación financiera del ayuntamiento capitalino, y será el mismo que tratará de darle al presidente en su gira por la Costa Chica, después de que supo que no visitará la Cuna de los Sentimientos de la Nación. .

Los temas que pretende mostrar al López Obrador y solicitarle su intervención, son la nómina, la deuda histórica de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las barrancas de alto riesgo y el río Huacapa, y los caminos de las comunidades de la Sierra.

Toño Gaspar sabe que esas dificultades solo con el apoyo del gobierno federal se podrán sacar adelante, y para eso ha pedido el apoyo de los diputados federales para que le ayuden a llegar al presidente de México y pueda entregar sus demandas para solucionar los problemas que ha tenido a su administración en serios aprietos, fundamentalmente por la falta de recursos financieros.

Ojalá AMLO preste atención a las demandas de la gente del estado, a quien le debe miles de votos, porque Guerrero tradicionalmente ha sido un bastión importante para su carrera política, y para la llegada a la presidencia de México. Una y otra vez lo ha dicho, y se espera que a Guerrero le cumpla eso ’de amor con amor de paga’.