Convenio con hospitales privados del país, se suman al Plan de Gobierno contra la pandemia Covid-19: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional un convenio con hospitales privados del país que se sumarán al plan de gobierno en contra de la pandemia de covid-19, dichos hospitales privados sumarán 3 mil 200 camas de terapia intensiva.



El jefe del Ejecutivo, estableció, "vamos a dar a conocer un acuerdo que se celebró con los hospitales privados de México con el propósito de sumar recursos y voluntades y ayudarnos mutuamente en el propósito de enfrentar el coronavirus. Es algo realmente importante que el sector público y privado se unan frente a la crisis de salud pública.



"Quiero agradecer en nombre del pueblo de México a los dueños de los hospitales privados por este gesto, por esta decisión que han tomado.



"Se trata en general de destinar la mitad de sus capacidades para atender enfermos del IMSS, del ISSSTE, y a enfermos sin seguridad social, a todo el que lo necesite.



El Mandatario federal destacó "esta mitad de camas representan cerca de 3 mil 200 unidades, y nos van a permitir que quienes necesitan el servicio en el Seguro, en el ISSSTE, inclusive en las fuerzas armadas y en la población en general, que todos puedan ir a estos hospitales privados.



Asimismo informó, "los costos son los mínimos, no es un convenio con fines de lucro, eso es muy importante señalarlo, cosa que agradezco mucho a los dueños de los hospitales privados, porque no van a obtener utilidades como en una situación normal. Por la emergencia ellos ofrecen sus instalaciones con costos mínimos; el convenio va a durar un mes".





EL JUEVES LOS ESPECIALISTAS HARÁN UN BALANCE PARA QUE LAS MEDIDAS DE CUARENTENA SE COMIENCEN A LEVANTAR



El Presidente dijo que el jueves los especialistas harán un balance general en la que darán los tiempos estimados sobre el punto más crítico de la pandemia, y la fecha estimada en que las medidas de cuarentena se comiencen a levantar.



"El jueves vamos a tener el diagnóstico definitivo de nuestros especialistas para conocer el comportamiento de la epidemia, saber el momento más difícil y cuando empieza a ceder, para a partir de esa decisión de los especialistas empezar a levantar poco a poco la cuarentena siempre escuchando y respetando el propósito y la recomendación de los especialistas; nos vamos a ajustar a eso; lo que nos importa es salvar vidas, estamos dedicados básicamente a que podamos salir bien, lo mejor posible de esta epidemia".





DUARANTE CONVENIO MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS GRATIS



El Presidente dijo que durante la duración del convenio con los hospitales privados, todos los servicios que requieran los pacientes serán sin costo.



"También decirle a la población que estos servicios, no sólo la atención médica, sino todos lo estudios y medicamentos serán gratuitos, esto lo repito para que no haya malas interpretaciones. Es el derecho a la salud a todo el pueblo, como dice el artículo Cuarto, no solo a los que tienen seguro social, o ricos o pobres, es un derecho universal.



"Aunque se habló de las cuotas mínimas, y no es un convenio con propósito de lucro, vamos a informar cuanto costará este convenio de atención hospitalaria".



López Obrador agradeció a los dueños de los hospitales privados del país y aprovechó para hacer una llamado a la población para cuidar al personal médico que atiende la pandemia de covid-19.



"Agradecemos a los dueños de hospitales, y también como aquí se dijo, pero es importante subrayarlo, mandar desde Palacio Nacional un reconocimiento a todos los integrantes del sector salud tanto del sector público como del privado.



A los trabajadores, camilleros, enfermeras, enfermeros, a los médicos a los especialistas, no se podría lograr nada sin los trabajadores de la salud, por eso nuestro reconocimiento y el llamado respetuoso a toda la población para cuidar al personal de salud, respetarlo, quererlo, todos, si no hemos necesitado un servicio médico, lo vamos a necesitar, siempre, a lo largo de nuestra vida vamos a necesitar de la ayuda de un médico, de una enfermera.



Tenemos que respetarlos y apoyarlos, ahora más que nunca tenemos que ser solidarios y fraternos".



A la vez el Presidente informó, que el miércoles, la secretaria de Energía, Rocío Nahle; y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informarán sobre el acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo.



"Sobre el petróleo se me pasaba decirles que el miércoles nos acompañará la secretaria de Energía y el director de Pemex para explicar el acuerdo que se logró en la cumbre de la OPEP.



"Les adelanto que nos fue muy bien, requeté bien. México tuvo un trato especial, fue respetado por el concierto de estas naciones productoras de petróleo, fue algo excepcional, nunca antes visto".



Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló los parámetros generales de este acuerdo entre el sector público y privado, que se denominó ’Todos juntos contra covid-19’; y que pondrá a disposición de la población 3 mil 115 camas para que derechohabientes IMSS, ISSSTE, Insabi puedan recibir atención de segundo nivel durante la contigencia por la pandemia.



"Del 23 de abril al 23 de mayo prestarán servicios de segundo nivel a derechohabientes de los sistemas de seguridad social como atención de parto, cesáreas, enfermedades de la apéndice, ulceras gástricas, endoscopias y algunas urgencia abdominales.



"Los hospitales del sector privado han aceptado una tarifa igual a la que perciben el IMSS e ISSSTE en el caso de intercambio de pacientes’.