Convenio para la operación del Hospital Materno de Texcoco | Gobierno de México

’Todos los pacientes en el Estado de México, en el país, que requieren hospitalización por la pandemia, están recibiendo atención de manera gratuita y eso es lo que queremos que se mantenga, no solo en el tiempo especial y difícil de la pandemia, sino para siempre, que la salud se considere un derecho humano fundamental, no como algo mercantil o comercial, que no sea una mercancía’, remarcó.



Afirmó que el objetivo es atender a todas y todos sin importar la condición económica o social, por lo que desde antes de la pandemia incrementó la inversión en el sector salud en 40 mil millones de pesos.



“Para nosotros, insisto, es una prioridad garantizar la atención médica”, dijo el mandatario.



Resaltó que la preparación previa a la llegada del coronavirus y las medidas de mitigación permitieron que no se rebasara la capacidad hospitalaria.



Recordó que en la nueva realidad las personas han adoptado medidas de higiene y sana distancia, las cuales permitirán el regreso cuidadoso a la vida pública y económica.





Al mismo tiempo llamó a incorporar en la vida diaria la sana alimentación y el ejercicio físico como “hábitos que queden bien arraigados entre nosotros”.



Recordó que a partir del próximo ciclo escolar se impartirá la nueva asignatura de educación para la salud, Vida Saludable, que tiene el propósito de fomentar el autocuidado.



“No se trata de tener hospitales, nada más de curar. Lo más importante es prevenir, no enfermarnos y eso se puede lograr”, subrayó.