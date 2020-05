Conversa Adela Román con Olga Sánchez Cordero; abordan el protocolo para prevenir la violencia de género en Acapulco

Como parte de las estrategias y acciones aplicadas durante el confinamiento en casa por la contingencia sanitaria del nuevo Coronavirus (COVID-19), el Gobierno de Acapulco presentó a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Protocolo de Atención a la Violencia contra las Mujeres en Acapulco.



En esta reunión virtual denominada Empatía para la Transformación, convocada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), Román Ocampo destacó los trabajos desarrollados para reforzar el trabajo de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, con el compromiso de no descansar hasta que todas disfruten de paz y seguridad en sus hogares y en cualquier espacio público.



Durante el encuentro que contó además con la participaron de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujer), Nadine Gasman Zylbermann, y de la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos; Marisol Wences Mina, titular del Instituto Municipal de la Mujer presentó las medidas aplicadas en Acapulco para apoyar a las féminas que han sufrido algún tipo de maltrato físico, psicológico o verbal en el seno familiar.



’Desde antes que comenzara el confinamiento, nosotras diseñamos un protocolo de Atención a la Violencia contra las Mujeres que se ha estado compartiendo prácticamente todos los días en redes sociales y por medio de diversas entrevistas. También hemos ido a las Cocinas Comunitarias a repartir volantes donde vienen los teléfonos de emergencia; se pueden comunicar las mujeres y también cualquier persona en caso de ser víctima de violencia de género’, señaló la funcionaria municipal.



Wences Mina aprovechó también su intervención en la conferencia virtual para exhortar a las mujeres a crear una red de apoyo que permita proteger a este sector y, en caso de ser testigos de algún suceso de violencia, denunciar estos actos y llamar lo antes posible al número de emergencia 911.



Añadió que por la crisis económica y el receso de actividades productivas por el COVID-19, el Gobierno Municipal contribuye al empoderamiento de mujeres emprendedoras, con 40 becas que otorgó para el curso en línea Emprende en tiempos de crisis.



’También por esta situación financiera estamos fomentando el empoderamiento de las mujeres, así que el próximo 21 de mayo vamos a comenzar con un seminario en línea para mujeres emprendedoras, no tiene ningún costo y es en alianza con asociaciones como CREA; pueden participar las mujeres de cualquier edad y que tengan una empresa de cualquier rubro sin que vayan a emitir algún pago por él, todo esto es en línea respetando la jornada de sana distancia’, refirió Marisol Wences.



Finalmente, la funcionaria municipal reiteró el llamado a la confianza y a que las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia informen lo más pronto posible a la dependencia. ’Si tienen alguna situación en la que vean que su vida está en peligro o que tienen alguna situación de violencia, no la normalicen, en ningún momento que te griten, que te empujen, que te hagan sentir mal; ningún tipo de violencia sea psicológica, física o económica, nada de eso es normal’, concluyó.