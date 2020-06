Conversando con Abraham Garay del Fideicomiso de Acapulco

www.guerrerohabla.com



Hoy vamos a hablar de una ciudad que ha sido visitada por muchos artistas y que ha servido de foro para un sinnúmero de películas. Acapulco ya se prepara para la reapertura y hoy estaremos hablando con Abraham Garay, sobre cómo se está preparando para la ocasión.



Sí, yo creo que esta pausa nos ha servido a todos para presentarnos en algunos efectos, se ven muchos fenómenos que antes no se veían como la luminiscencia en nuestras playas. Están muy bellas y listas para recibir a los que quieran disfrutarlas.



Sí, hasta creo que llegaron algunas ballenas, ¿es así?



Sí, llegaron ballenas aquí a la bahía, normalmente no llegan a entrar, pero esta vez lo hicieron. También pudimos ver delfines por la inactividad de las lanchas. Pensamos en realizar un turismo más responsable con la ayuda de todos.



Ayer informó el gobernador Héctor Antonio Flores que va a llevar su propio semáforo, y que probablemente este mismo mes tengan abierto, si no todos, al menos muchos de los atractivos de Acapulco. ¿Qué nos puede decir al respecto?



Sí, efectivamente el gobernador nos informó que vamos a tener el semáforo. En naranja vamos a abrir un 30 por ciento, y después en color amarillo abriremos un 60 por ciento, y en verde vamos a abrir un 100 por ciento. Los hoteleros abrirán de manera gradual de acuerdo a los semáforos. Estamos tomando todas las medidas: hoteles y discotecas, todos encuentran cooperando con empresas certificadoras, y así capacitar a todo el personal. Esperamos estar listos con todos los protocolos para la apertura del turismo.



Soy un amante de Acapulco. Todos sus lugares como La Condesa, La Roqueta, la bajada de la Quebrada, son emblemáticos aún hoy.







Pues sí, son lugares que no pierden su atractivo, son íconos ya de Acapulco. La Quebrada se está reinventando continuamente. El nuevo show, que incluye piruetas en el aire, es sorprendente. La gastronomía puede degustarse a través de sus pescados, el ceviche acapulqueño, unos camarones, etc. Muchos restaurantes ya están esperando para recibir turistas.



Acapulco





Bueno cuénteme acerca de cinco lugares que sean imperdibles en Acapulco.



Empezaríamos con La Quebrada, por supuesto, es imperdible en esta región. La Isla de La Roqueta es un lugar necesario para todo aquel que le guste el ecoturismo, el senderismo, los paisajes, algunos deportes acuáticos: buceo, snorkling, un gran atractivo para pasar un lindo día. Las lagunas que tenemos son perfectas para hacer recorrido de manglares, avistamiento de aves, deportes como ski, etc.



La gastronomía es muy variada, hay mucha variedad de sitios para degustar de una comida sabrosa. Sigue siendo una tradición los jueves pozoleros, con el pozole guerrerense: el pozole blanco y verde, se presentan en todos los restaurantes, y es uno de los momentos más especiales.



Cuéntenos sobre los buques que hacían recorridos por las tardes en la bahía, donde se podían degustar platos excelentes, había barra libre y eran espacios de baile y fiesta. ¿Todavía siguen operando?



Sí, aún siguen realizando los paseos en la tarde para ver la puesta de sol, y en la noche con música disco. Estaban detenidos, pero ya se hará la reapertura para todos.



Acapulco tiene esa magia, vivimos del servicio turístico y la gente aquí, tienen un gen especial para eso. Recibir turistas, atenderlos, son valores que tenemos, por eso todo el que vienen se siente muy bien en nuestra región. Tenemos atractivos para todas las edades y gustos.



Sí, además tienen una gran conectividad.



Sí, estamos a 3 horas y media o 4 horas de la Ciudad de México. De Puebla nos encontramos a 3 y 15 minutos, y de Cuernavaca igualmente 3 horas. Entonces nos encontramos muy cercanos del centro del país.



¿Ya están en trato con algunas aerolíneas internacionales para activar el turismo nacional e internacional aéreo?



Acapulco



Sí, por supuesto. Todas las aerolíneas son nuestros socios comerciales. Hemos estado de cerca con cada una de ellas, estamos a planeando algunas campañas: ayer presentamos una con Aeromar, estamos pronto para a arranca otra con Volaris, Aeroméxico, etc.



Seguimos pendientes para la reapertura de los vuelos internacionales, pero por supuesto ya las aerolíneas de Canadá ya están comercializando algunos paquetes para la temporada de invierno. Sunwing, Transat, ya tienen en itinerario a Acapulco.



Ya estamos listos para recibir a todos en Acapulco y estaremos muy contentos para recibirlos. Después de esta pausa obligatoria estamos ya muy ansiosos por recibirlos en nuestro puerto.