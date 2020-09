Conversatorio Feminista: Sin mujeres, no hay transformación en México

Con la condena generalizada contra la derecha y los conservadores que pretenden colgarse del movimiento feminista para atacar a la Cuarta Transformación, se realizó en Morelia el Conversatorio Feminista ’Una visión transformadora y popular’.



En su ponencia, Andrea Chávez fue enfática al sostener que no puede hacer transformación si no se combate a la violencia de género desde lo estructural, es decir, desde la pobreza, la impunidad y la corrupción.



Sentenció que no es endureciendo las leyes ni agravando las penas, sino previniendo desde los gobiernos locales y enfrentando frontalmente la violencia estructural del país tras superar la larga y pesada noche que por 30 años dejó el neoliberalismo.



La asesora parlamentaria de Morena en el Senado de la República saltó a la escena pública en 2019 luego de que se viralizara en redes sociales su opinión sobre los casos de feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante el sexenio de Felipe Calderón, experiencia que también compartió con las mujeres asistentes, provenientes de Copándaro, Irimbo, Nuevo Urecho, Apatzingán, Tuxpan, Zacapu, Hidalgo, Puruándiro y Morelia.



Andrea Chávez agradeció la invitación a la presidenta nacional de la Federación de Ciudadanas Organizadas (FECOM), Itzel Chávez, y a Mirna Violeta Acosta Tena, coordinadora de Representantes Populares de la 4T, a quien le reconoció la lucha que ha encabezado desde el municipio de Copándaro, donde gobierna actualmente y que la llevó a ostentar la coordinación de alcaldes de Morena en Michoacán.



Acosta Tena compartió su experiencia y la violencia de género que sufrió en carne propia al contender en tres ocasiones a la Presidencia Municipal de Copándaro, fue hasta su llegada que por primera vez las mujeres fueron incluidas en puestos de toma de decisión dentro de un Ayuntamiento.



Visiblemente emocionada convocó a las mujeres a ser solidarias y fomentar la sororidad de cara al proceso electoral 2021, para exigir no solo la paridad de género en candidaturas sino también en posiciones de gobierno.