Convoca Aceves del Olmo a los dirigentes cetemistas de todo el país e exigir a las autoridades de salud que cumplan con la ley y lo que establecen los contratos colectivos

+Convoca la CTM a enfrentar retos en salud



+Rompen unilateralmente dialogo en NOTIMEX



+ISSSTE invertirá en equipo quirúrgico urgente



CIUDAD DE MEXICO .- El secretario gen4ral de la CTM y presidente del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo convoco a los dirigentes cetemistas de todo el país a exigir a las instituciones de salud que cumplan con las obligaciones que la ley les marca, así como todo lo que establecen los contratos colectivos y la Ley Federal del Trabajo.



Además en su comunicado nacional señala que la CTM en su larga vida ha enfrentado diversos embates de quienes no están de acuerdo en su forma de hacer política laboral; sin embargo, la central sigue adelante en su trabajo permanente de buscar mejores condiciones de vida para sus afiliados en las revisiones contractuales en las que se puedan obtener mayores salarios, mejores prestaciones, y no solo lo que mandata la Ley, sino siempre se busca o se logra estar adelante de lo oficial.



Destaca que no puede considerarse dirigente sindical quien sólo se conforma con que se respete lo que la ley contempla; la lucha por lograr que los trabajadores y sus familias tengan mejores condiciones de vida debe ser permanente, nunca la labor de un líder que quiera verdaderamente ayudar a su gente termina, siempre hay que hacer algo más; que el trato del empleador al trabajador sea digno, que se vigile si la atención y el respeto en la fuente de trabajo se cumple; tratándose de trabajadoras el respeto a su calidad de mujeres sea digno y nunca se atente contra ellas.



Hoy, con una nueva realidad, con un nuevo marco jurídico que impone la reforma laboral, quien es dirigente ha cumplido con lo que he relatado anteriormente, además de que debe estar preparado para cumplir con nuevas reglas ante este gran reto que impone la nueva ley y el T-MEC.



’Somos la Central más grande y lo seguiremos siendo si y sólo si aprendemos todo lo que es nuevo y lo aplicamos.



Siempre ha sido importante el contacto con la gente en sus centros de trabajo, pero hoy es vital; la fuerza de la CTM no solo está en nuestra Unidad y Trabajo, sino hoy se consolida al estar más cerca con la gente y les informemos lo que la ley marca como sus derechos, la forma de hacerlo debe ser como cada dirigente lo decida’.



Finalmente destacó que ’por ello, sugiero al Comité Nacional nos convirtamos en grupo de apoyo para coadyuvar a encontrar soluciones a problemas que se presenten en el sinuoso camino que nos depare el futuro inmediato; todos los comentarios son bien recibidos y seguro estoy que ayudarán a fortalecer la lucha de la CTM, que es la lucha de todas y todos’.



ROMPEN UNALITERALMENTE NEGOCIACIONES EN NOTIMEX



El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) que encabeza Adriana Urrea, acusó que la Dirección de la Agencia, que encabeza Sanjuana Martínez, rompió unilateralmente las negociaciones con las cuales se busca poner fin a la huelga.



El SutNotimex informó que, sin mediar explicación a las autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la mesa de negociación, el representante de Notimex simplemente se levantó y se retiró, dejando atónitos a los presentes.



’Con ello, de forma abierta, la Directora Sanjuana Martínez, quien nuevamente no acudió a la reunión y solo mandó a un representante legal de menor nivel, incumple con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de dialogar y resolver el conflicto de forma pacífica y en apego a la Ley’, dijo el Sindicato en su informe a los medios.



Añadieron que ante la negativa de la Dirección por resolver el conflicto, el SutNotimex tomará nuevas acciones legales para avanzar en la solución de este conflicto que se derivó de la violación a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), a la libertad sindical y de asociación y a nuestros derechos humanos.



’Desmentimos lo dicho en redes sociales por la Directora Sanjuana Martínez sobre la intromisión de gente ajena al conflicto y de que se busca un acuerdo ‘en lo oscurito’. Las mesas de negociación se llevan ante autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Junta de Gobierno de Notimex, con apoyo, conocimiento y participación de la Vocería de la Presidencia de la República’, aseveraron los periodistas en huelga.



Recordaron que por parte del SutNotimex acuden a las mesas de negociación integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), encabezados por la secretaria general Adriana Urrea, y el secretario de Organización, Héctor Colón, así como los abogados y asesores de la organización sindical, que están debidamente acreditados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).



’Cabe destacar que hacer señalamientos sobre quién puede o no acompañar al Sindicato en la mesa de negociación, constituye una intromisión en la vida sindical y es ilegal’, afirmaron.



Y añadieron: ’Exhortamos a la Directora Sanjuana Martínez a que se conduzca a la altura de una funcionaria del gobierno federal. Hasta ahora sólo ha ido en contra de lo establecido por el Ejecutivo y caminando en sentido opuesto a lo planteado por la Cuarta Transformación.’



Los periodistas en huelga puntualizaron que mantendrán la defensa de los derechos de los trabajadores, en apego a la legalidad, con disposición al diálogo y la negociación para concluir esta huelga legalmente existente que está por cumplir seis meses, pese a la contingencia sanitaria por COVID-19 y las inclemencias del tiempo.



La vía para resolver la huelga en Notimex, que está por cumplir los 6 meses, será el recurso de imputabilidad, luego de que la directora de la Agencia, Sanjuana Martínez, rompiera las mesas de negociación con el SutNotimex, para dar solución al conflicto laboral.



Así lo aseguró la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde, a pregunta expresa sobre el tema, durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional, quien resaltó que este recurso deberá ser, en su caso, interpuesto por el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), para que lo resuelva la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).



’Si dadas las circunstancias, el Sindicato definiera –y tiene la posibilidad de hacerlo–, de demandar la imputabilidad de la Huelga, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje podría finalizar determinando una solución’, indicó….



INVERTIRÁ EL ISSSTE 5 MIL 389 MDP PARA EQUIPO QUE REDUZCA EL REZAGO QUIRÚRGICO EN 140 UNIDADES



Como parte de la estrategia para reducir el rezago quirúrgico y garantizar la atención médica, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) identificó 140 unidades médicas que requieren atención inmediata, por lo que se adquirirá equipamiento nuevo con los 5 mil 389 millones de pesos de la Reserva Financiera y Actuarial que la Junta Directiva aprobó utilizar, en beneficio de 13.5 millones de derechohabientes, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.



Durante la Sesión Ordinaria 1371 de la Junta Directiva del Instituto, el titular de la dependencia apuntó que se llevan a cabo constantes reuniones de trabajo con las direcciones Normativas de Salud, Administración y Finanzas, Prospectiva y Planeación Institucional y el Órgano Interno de Control, en las cuales se realizó un análisis de los equipos prioritarios que se utilizan directamente en las cirugías y/o estudios que forman parte del proceso preoperatorio de los pacientes.



Ramírez Pineda añadió que a partir de las visitas que ha realizado por diferentes clínicas y hospitales del país, se detectaron las necesidades de equipo que hacen falta o están obsoletos. Las decisiones para el equipamiento de las unidades médicas, así como la contratación del personal que se requiere para una mejor operación, se tomarán conjuntamente entre las autoridades y la representación sindical con el propósito de eficientar los recursos aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subrayó.



En la reunión virtual, en la que participó la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, así como los representantes de la FSTSE, SNTE, SNTISSSTE y AAPAUNAM, el Director Normativo de Prospectiva y Planeación Institucional, Julio César Cervantes Parra, informó que se verificó con los titulares de las unidades médicas los espacios necesarios para la instalación del nuevo equipo, así como el personal correspondiente de las especialidades en cada clínica u hospital.



Explicó que para la adquisición de equipo prioritario se dividieron cuatro grupos principales: imagenología, como resonancia magnética, tomógrafos, unidades de fluoroscopia tipo arco en C, unidades de ultrasonido y aceleradores lineales para procedimientos de radioterapia; equipo médico avanzado como microscopio para cirugía, insumos para otorrinolaringología, entre otras especialidades.



El tercer grupo, dijo, corresponde al equipo médico básico como mesas quirúrgicas, lámparas, equipo de esterilización, electrocardiógrafos o monitores de signos vitales; el último el instrumental quirúrgico como sets de curación epidural, de sutura, corte general para cirugía, entre otros.



’También hemos analizado el equipo que, al no tenerse, se tiene un gasto en subrogación y cuya compra nos representará un ahorro importante para el Instituto y, bueno que, tanto directamente las cirugías, como algunos estudios-diagnóstico y procedimientos terapéuticos’, agregó. …



