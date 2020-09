Convoca Adela Román a rescatar Acapulco y Guerrero con amor y trabajo

’Con resultados, demostramos los avances de la Cuarta Transformación’, expresó la presidenta municipal de Acapulco Adela Romano Ocampo, al destacar los logros en su Segundo Informe de Gobierno y dejar claro que su Gobierno no se acobarda frente a la adversidad.



En su mensaje a los ciudadanos, transmitido en redes sociales, ante un escenario con aforo reducido por las medidas sanitarias preventivas adoptadas por el retorno de Guerrero a semáforo epidemiológico naranja, la alcaldesa reafirmó que las críticas de los adversarios de la Cuarta Trasformación no frenarán el cambio que ya está en marcha.



En sesión solemne de Cabildo integrado por síndicos y regidores, celebrada en un área acondicionada del edificio en obra negra construido junto al antiguo Ayuntamiento ubicado en el centro de Acapulco, Román Ocampo destacó que los ciudadanos rescataremos Acapulco y Guerrero con amor y trabajo.



’Ese cambio solo será posible con la participación ciudadana y la organización social’, sentenció entre aplausos de líderes empresariales, de organizaciones civiles y sociales, ante quienes reafirmó su respaldo y agradecimiento al Gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, frente a los ataques de que ambos son objeto.



Ante los representantes de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, Álvaro Burgos Barrera, Raymundo Casarrubias Vázquez y Moisés Reyes Sandoval, así como diputados federales y locales que asistieron como invitados especiales, anunció el inicio de dos magnas obras que cambiarán la vida a miles de acapulqueños.



Se trata del Puente Elevado entre Constituyentes y Ejido que acabará con los problemas viales entre las colonias Progreso y Bellavista, así como el proyecto integral Ribera La Sabana que permitirá crear un corredor vial, plazas públicas e iniciar el saneamiento del río con obras sanitarias.



La presidenta municipal refirió que en los últimos meses Acapulco y el país han tenido que enfrentar una crisis nunca antes vista, por la pandemia del nuevo Coronavirus que ha dejado casi un millón de muertes en todo el planeta y ha paralizado la vida económica y social de la gran mayoría de las naciones.



Román Ocampo recordó que Acapulco fue el primer municipio en la entidad en tomar medidas para detener el avance de la pandemia y a pesar de las críticas y la resistencia de algunos grupos, ’quedó claro que esta administración no juega con la seguridad de los ciudadanos ni es irresponsable’, dijo.



Enlistó las acciones preventivas y sanitarias puestas en marcha por su gobierno, así como acciones sociales con el plan ’Acapulco Saldrá Adelante’, para mitigar efectos en la población que quedó sin trabajo ni ingresos, con programas sociales, empleo temporal, distribución de alimentos a través de 35 Cocinas Comunitarias, despensas, distribución de kits de limpieza e incentivos fiscales a empresarios.



Román Ocampo enfatizó que este último año, la administración ha redoblado esfuerzos y los beneficios a la ciudadanía no han parado, se puso en marcha el Programa de Fertilizante y Semilla Mejorada con el que se apoyó a más de 11 mil campesinos; se inició el programa emergente de bacheo a fin de prevenir accidentes y afectaciones en la carpeta asfáltica.



Por otra parte, con el programa ’Obras que Transforman’, se realizaron más de 500 obras de infraestructura social, agua y saneamiento, infraestructura educativa y equipamiento urbano, llegando a más de 400 localidades y colonias de la zona suburbana y rural.



En materia turística, la primera autoridad del municipio destacó que con el programa ’Acapulco Paraíso Seguro’, para reactivar la economía del sector, se establecieron lineamientos para la reapertura de los servicios turísticos en Acapulco, además se impulsó el reordenamiento y la limpieza del área turística, el saneamiento del fondo marino; el remozamiento de los accesos a playa, y a fin de garantizar la seguridad sanitaria de turistas y habitantes se dispuso la integración de un equipo de vigilancia sanitaria.



En el rubro de seguridad, la alcaldesa reiteró que gracias a la acción conjunta de los tres órdenes de gobierno a través de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, Acapulco salió de la lista de las cinco ciudades más violentas de México que durante años se había destacado por mantenerse en distintos índices nacionales e internacionales.



Destacó que como resultado de las reuniones que impulsó su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió intervenir de manera contundente anunciando el rescate financiero para Capama y una inversión histórica que se calcula alrededor de los cinco mil millones de pesos.



La presidenta alzó la voz ante el abandono y los servicios públicos que se ofrecen en los municipios por la centralización de recursos, como ejemplo citó además que el presupuesto asignado para este Ayuntamiento no es suficiente en relación con el porcentaje de población, dijo que de acuerdo al aporte que Acapulco da al estado, el municipio debería recibir más para hacer frente a las múltiples demandas ciudadanas y servicios.



’Me queda claro que este no es un problema particular de Acapulco, sino que prácticamente todos los municipios de Guerrero presentamos la misma problemática. Ayuntamientos endeudados, empobrecidos, repletos de demandas ciudadanas por servicios que no tienen cómo, ni con que resolver’, puntualizó Adela Román.