Convoca COPARMEX a un GRAN ACUERDO en la CDMX

• Panorama para empresas y empleo formal, sería devastador ante inacción del Gobierno Federal



• Es momento de ir más allá de coyunturas electorales, posturas ideológicas y diferencias políticas en emergencia sanitaria



En entrevista con este reportero –vía telefónica-, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas, hizo un llamado urgente para que el Gobierno federal, y en especial el capitalino, corrijan el rumbo con una reactivación de la economía integral debido a que el panorama para las empresas y el empleo formal, sería devastador.



El líder empresarial reparó que el momento por el que atravesamos implica ir más allá de coyunturas electorales, posturas ideológicas y diferencias políticas. ’Todos los actores deberán abstenerse del uso político-electoral en el contexto de la pandemia. Lucrar políticamente con la difícil situación económica que ya enfrentamos los capitalinos resulta simplemente inadmisible’, desaprobó.



El profesionista que, también es Director General de Grupo IPS y Coordinador General de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), dijo que la Ciudad de México ha sido una de las entidades más golpeadas, tanto por el número de personas contagiadas y fallecidas por el COVID-19, como por la caída en la actividad económica y la pérdida de empleos. ’Esto –advirtió- podría traer severas consecuencias en cuanto al cierre de empresas, la competitividad de la ciudad y el bienestar de las personas’.



Insistió en que hay que corregir el rumbo, porque en lo que va del año se han perdido más de 219 mil empleos formales, tan sólo en la capital de la república, lo que implica que 1 de cada 4 plazas caídas en el país le corresponden a la CDMX y, en el sector comercio, es 1 de cada 2 ocupaciones.



Afirmó que las y los empresarios de COPARMEX desean que al final del año (2020) hayan alcanzado la meta que el Gobierno de la Ciudad de México se ha propuesto por recuperar 300 mil empleos; pero, ’para lograrlo, se requerirá de un GRAN ACUERDO entre los empresarios, el Gobierno de la Ciudad, los 16 Alcaldes y los integrantes de todos los grupos parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México’, argumentó.



Zúñiga Salinas, especialista en el entorno empresarial, lamentó que más del 90 por ciento de las empresas que hay en la CDMX no han recibido un solo apoyo para sobrevivir a la crisis económica y que, solo ha habido medidas insuficientes y parciales, que no abonan a una reactivación económica integral.



El presidente de COPARMEX-CDMX ejemplificó lo anterior al precisar que el programa Impulso para el Desarrollo industrial y Regional, que a través de Nacional Financiera respaldaba garantías para acceder a créditos bancarios de hasta 2.5 millones de pesos con tasas de interés preferencial, ha dado una bolsa de poco más de 770 millones de pesos y sólo se han apoyado a 290 empresas pequeñas y medianas en la Ciudad.



Empleos a la deriva



Al detallar la situación del empleo –que su situación no es diferente-, mencionó que en la Ciudad de México el IMSS reportó 219 mil personas que han perdido su trabajo, por lo que, considerando las cifras, el 95% de las y los desempleados no han recibido un solo apoyo, pues el programa de Actividades Productivas de Autoempleo sólo ha alcanzado a ser otorgado al 5% de este sector.



’También, se propuso un programa de empleo temporal que beneficiaría a 15 mil 224 personas, con apoyos que van de los 3 mil 500 a los 15 mil pesos mensuales; sin embargo, es importante cuestionar la calidad de dichos empleos, pues no serán formales’, apuntó.



Dejo entrever que a pesar de que en el mes de agosto se recuperaron 90 mil empleos a nivel nacional, en la CDMX se perdieron otros 5 mil, llegando a la cifra de los casi 220 mil puestos de trabajo perdidos en la Capital, lo que hace evidente la necesidad de propuestas de gran calado para enfrentar esta situación.



En este sentido, detalló que el organismo que preside propone varias alternativas a fin de identificar las mejores acciones de política pública y enlace con la sociedad para enfrentar la pandemia, disminuir los contagios y reactivar la economía como: Programa de Salvamento Urgente del Empleo para la CDMX. Estímulo de emergencia para la creación de nuevos empleos. Atracción de inversión a la CDMX. Activar Comités de Emergencia para el Fomento Económico por Alcaldías. Solución expedita a trámites y verificaciones voluntarias para evitar clausuras.



Indicó que se buscará un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad y el sector empresarial, para hacer avanzar de manera expedita trámites sustanciales para la reactivación económica. De igual manera, especificar que las verificaciones de primer contacto se consideren como voluntarias, en las que se le puedan comunicar al empresario las áreas de oportunidad detectadas y se dé un tiempo razonable para solventarlas y de no hacerlo, aplicar el procedimiento de sanción.



Estas acciones, precisó, con la participación de la Jefa de Gobierno, sus Secretarios, integrantes del Congreso de la Ciudad, los liderazgos de la iniciativa privada de la Capital, especialistas de las prestigiadas universidades de la Ciudad y sectores sociales. O sea, se requerirá de un GRAN ACUERDO, consideró.



’Nuestras propuestas tienen su fundamento en trabajar por salvaguardar lo que más le importa a la gente: la salud, el empleo y la economía de su familia. Hoy más que nunca son tiempos de unidad y de cerrar filas’, puntualizó a este medio informativo el experto en seguridad privada.

Cabe señalar que es del conocimiento público que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), es un sindicato patronal apartidista y de afiliación voluntaria que cuenta con la participación de más de 36 mil empresas en todo el país.

Esto, representa casi cinco millones de empleos y el 30% del PIB y se encarga de cuidar los intereses de estas empresas en lo laboral, económica, social y políticamente. Habitualmente, la postura del organismo es de reconciliación entre los empresarios y las intenciones del gobierno en turno; especialmente, con las políticas de Hacienda y el obrero patronales y, entre sus funciones más importantes, son el estudio de las condiciones en las que operan los empresarios; su mejoramiento y la defensa de sus intereses.