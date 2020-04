Convoca CROC a gran Acuerdo Nacional para superar emergencia del COVID-19

• Distribuye central obrera Carta de colaboración



La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) convocó a un gran Acuerdo Nacional para que juntos, Gobierno, la parte patronal y los trabajadores puedan superar la emergencia del COVID-19.



El Comité Ejecutivo Nacional, en una carta dirigida a los empresarios y al sector obrero, firmada por el Secretario General de la central obrera, Diputado federal Isaías González Cuevas, y los secretarios estatales del país, reprueban amenazas de despidos y exhortan a no cerrar empresas. ’No es la vía para resolver la gran crisis sanitaria que enfrenta el país’, se señala.



Destaca CROC en su escrito que los tiempos que vive el mundo exigen sensatez, un espíritu solidario y la aportación de todos para superar la emergencia en las mejores condiciones posibles.



Asimismo, menciona que el sector laboral es el más vulnerable y el que más pronto puede resentir los efectos de esta terrible pandemia, sino acudimos todos a contribuir a un gran Acuerdo Nacional para superar la crisis.



’Señores Empresarios, con respeto les decimos que la vía de los despidos o las amenazas de cierre, no son la vía por la cual habrán de resolverse las cosas’, se reafirma en el escrito.



Afirma que entendemos que todos tenemos que aportar para salir adelante, sin confrontaciones innecesarias, pero, sobre todo, sin aumentar la zozobra, la incertidumbre y el desamparo para los trabajadores cuyo trabajo es lo único con lo que cuentan y con lo que viven al día en unión de sus familias.



El CEN de la CROC propone tres grandes acuerdos:



1.- Que las Empresas que tengan más de 50 trabajadores mantengan los salarios contractuales y las prestaciones de la seguridad social, y aquellas otras que son prioritarias para el trabajador.



2.- Que las Empresas con menor número de colaboradores (por ser más vulnerables), podrán pagar salarios convenidos en negociaciones y la seguridad social, durante la emergencia. (el salario no podrá ser menor al mínimo).



Y 3.- que las empresas grandes, que tienen oportunidades de capital y han logrado ganancias con el concurso de los trabajadores, siendo apenas justo, que, ante la emergencia, sean las que aporten en la mayor medida posible, los salarios y prestaciones de los trabajadores convenidos en los contratos colectivos.



Subraya la organización que: ’Los trabajadores estamos listos para aportar nuestro esfuerzo y contribuir durante la emergencia en la forma que se estime más apropiada; cuando la emergencia haya pasado, seremos la pieza clave para una pronta recuperación económica’, donde las empresas seguirán operando y siempre contarán con el apoyo de los trabajadores’.



Más adelante, pide a Dirigencias Sindicales en todos los sectores y en todos los niveles, cumplir con el compromiso de estar, ahora más que nunca, cerca de nuestros compañeros, quienes requieren, de la solidaridad de sus Organizaciones Sindicales.



También, convoca la CROC a los dirigentes a la unión para intercambiar experiencias y apoyarnos recíprocamente y atender las demandas de nuestros agremiados, poniendo a su disposición las herramientas de consulta digital o la asesoría directa, en los temas que ellos nos demanden.



Por último, la CROC destaca que el país requiere de la solidaridad de todos, trabajadores, Gobierno y Empresarios con entusiasmo y espíritu solidario. ’Como organización sindical, ofrecemos como siempre, nuestra lealtad a México y nuestro espíritu de colaboración para encontrar unidos, las mejores soluciones’, se enfatiza en el documento.