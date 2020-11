Convoca el alcalde de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa a una gran alianza de las izquierdas en el Estado de México

Ante dirigentes y representantes de 100 municipios de la entidad donde ya se tiene presencia a través de comités, el dirigente nacional del Movimiento Nacional por un Mejor País, Juan Hugo de la Rosa, convocó a una gran alianza de las Izquierdas que permitan su fortalecimiento en 2021 y se logre ganar el gobierno del Estado de México en 2023.



Luego de tomar protesta a los Delegados Estatales de la Comisión Directiva Estatal del Movimiento Nacional por un Mejor País, el también presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, sostuvo que actualmente el Estado de México carece de conducción, está a la deriva y la población está descontenta por la situación que está viviendo, donde no ve progreso sino retraso.



En presencia del presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez y del Senador y Dirigente de MORENA, Higinio Martínez Miranda, Juan Hugo de la Rosa señaló que el Estado de México debe recuperar la fuerza y el dinamismo que lo caracterizaron por mucho tiempo, ’debe recuperar su lugar en la vanguardia del país’.



Subrayó que el objetivo del Movimiento Nacional por un Mejor País, es analizar y formular las mejores propuestas, además de buscar, unitariamente, los mayores beneficios para las comunidades.



Creemos, añadió, en un Estado con amplias capacidades para regular el proceso económico, en la necesidad de fortalecer los derechos humanos y mejorar la vida de la inmensa mayoría de la población que habita las metrópolis de nuestra entidad, a través de nuevas formas de representación ciudadana.



’Estamos al inicio de un complejo y basto proceso electoral, sin embargo, hasta ahora ningún partido ha planteado una agenda clara de propuestas a la población, debido a que la mayoría de los partidos políticos están en crisis’.



Precisó que organizaciones y movimientos ciudadanos como el Movimiento Nacional por un Mejor País, que por ley no pueden postular candidatas o candidatos, tiene la oportunidad de impulsar la lucha social, transformar las demandas justas de la gente en propuestas de políticas públicas y emplazar a los partidos políticos para que las retomen y las transformen en programas y acciones gubernamentales.



Es por lo anterior, que el Movimiento Nacional por Mejor País está iniciando aquí, en el Estado de México, la formación de su estructura territorial, añadió Juan Hugo de la Rosa.



Para ello, debemos ser capaces de integrar un programa que reconozca la mayoría de la población, fincado en la generación de empleos bien remunerados, la dotación de servicios básicos: agua potable, hospitales, seguridad, apoyo a los sectores vulnerables; pero también en una reforma profunda a las instituciones del Estado que han quedado rezagadas y, en muchos casos, obstruyen el bienestar de las comunidades.



Por su parte, el Senador Higinio Martínez coincidió que el Estado de México requiere iniciar un profundo proceso de transformación democrática, que debe ser impulsada desde la unidad de las izquierdas en la entidad.



Por ello, Martínez Miranda invitó a Juan Hugo de la Rosa y al Movimiento Nacional por Mejor País, a ir juntos con un mismo objetivo y recorrer juntos no sólo el estado de México sino todo el país.



Juan Hugo de la Rosa resaltó que ’desde sus inicios, nuestro movimiento se ha reivindicado municipalista, porque creemos que el fortalecimiento del municipio es un poderoso factor de desarrollo económico y de avance democrático en un país tan centralista como México’.



Dijo que la figura actual del municipio y los acuerdos de coordinación fiscal favorecen a las administraciones federales y estatales, en detrimento de los servicios que debería recibir la población en el ámbito municipal que es donde reside.



El municipio que hoy tenemos, en sus definiciones jurídicas, es decir en sus facultades y potestades, se diseñó en la primera mitad del siglo pasado, cuando la mayoría de la población vivía en el medio rural.



Hoy, en el estado de México más del 80 % vive en áreas urbanas y en su mayoría en grandes metrópolis conurbadas. Sin embargo, las administraciones municipales siguen ancladas en el pasado, favoreciendo un centralismo que ahoga las posibilidades de desarrollo local.







Hoy es indispensable crear, añadió un nuevo nivel de gobierno que facilite la planeación y la coordinación entre ciudades. Los sistemas hidráulicos, las redes de transporte, la seguridad, la lucha contra la contaminación, el cuidado del medio ambiente, etc., todas esas materias que pueden gestionarse mejor a través de una gobernanza metropolitana, con amplias facultades y recursos autónomos, tal y como ocurre en las sociedades del mundo más desarrolladas institucionalmente.







En la medida en que los recursos fiscales, que manan de los municipios, se distribuyan mejor y una mayor proporción se quede en las comunidades locales, para mejorar la infraestructura urbana, el alumbrado público, las zonas verdes, etc., florecerán los mercados internos y el emprendurismo dejará de ser retórica para convertirse en una gran fuerza de innovación y generación de empleo bien remunerado, concluyó Juan Hugo de la Rosa.