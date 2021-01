Convoca el gobernador Astudillo a alcaldesas y alcaldes a seguir con medidas y acciones para prevenir el COVID-19

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que la próxima semana Guerrero seguirá en semáforo naranja y enfatizó que la pandemia aún no termina, por lo que se requiere del esfuerzo de todos para evitar que sigan aumentando los contagios.



En el marco de la transmisión número 274, acompañado del jefe de la Oficina del Ejecutivo, Alejandro Bravo Abarca; el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo, así como del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, Astudillo Flores llamó a las y los presidentes municipales a seguir colaborando con las autoridades.



Recordó que la vacunación al personal de salud inicia del 12 de enero al primero de febrero, coordinado por la Secretaría de Marina, anticipando que supervisará que se aplique a quienes están en los hospitales.



En la presentación de los datos del Covid-19, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que Guerrero se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a la ocupación hospitalaria que es del 55 por ciento, la entidad registra un 42 por ciento.



Refirió que en Acapulco la ocupación hospitalaria no llega al 40 por ciento, mientras que en la zona Norte, se tiene el 59.2 por ciento, el hospital General de Iguala tiene 14 camas ocupadas de 24, y la Unidad Covid, de 37 camas, tiene ocupadas 16, en Taxco, de 14 camas, 11 están ocupadas.



Explicó que se está trabajando en esta región con brigadas y tomas de muestras para detectar oportunamente los casos y atenderlos, tal como se está haciendo en Acapulco donde permanecen dos módulos, uno en el Asta Bandera y otro más en el Zócalo.



En cuanto a casos activos, Guerrero está en el lugar número 27 a nivel nacional, de los casos acumulados en lo que va de la pandemia entre el lugar 16 y 18 y en cuánto a defunciones acumuladas, la entidad ocupa el lugar número 18.



Respecto a la ocupación de ventiladores, Guerrero se ubica por debajo de la media nacional que es del 46 por ciento, con el 23 por ciento.



Sobre la defunciones, detalló que en lo que va de enero se tiene el registro de 14.7 fallecimientos por día.



Agregó también que de cada 100 estudios, el 59 por ciento resultan positivos y de cada 100 enfermos, el 80 por ciento se recuperan, el 20 por ciento requieren vigilancia médica, ya sea de atención hospilararia o domiciliaria.



Y de ese 20 por ciento, el 4 por ciento requieren ser intubados y en particular se trata de adultos mayores.



Siguen operando módulos y brigadas contra el Covid-19 en Guerrero



Tal como lo ha anunciado el gobernador Héctor Astudillo Flores, los módulos y brigadas de sanitización y concientización continúan en los distintos municipios de la entidad para disminuir el riesgo de contagios de Covid-19.



Desde muy temprano se colocan los filtros de sanitización de acceso a playas, mercados, supermercados, centros comerciales, así como los módulos de lavado de manos en espacios públicos, los cuales son operados por colaboradores del Gobierno del Estado de Guerrero y otros organismos públicos.



En la capital, permanecen los módulos de lavado de manos y aplicación de gel antibacterial, mientras que las brigadas recorren los lugares concurridos para exhortar a la población a usar cubrebocas y seguir con la sana distancia.