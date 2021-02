Convoca GEM a madres, padres de familia y tutores a realizar proceso de preinscripción a educación básica

• Participan en este proceso escuelas públicas de educación básica de los Subsistemas Estatal y Federalizado de los 125 municipios de la entidad.



• Será la fecha para realizar el trámite correspondiente de acuerdo con el nivel al que aspira ingresar el menor y la letra de su primer apellido.



Toluca, Estado de México, .- Con el objetivo de brindar un espacio en educación básica a todos los mexiquenses, el Gobierno del Estado de México (GEM), a través de la Secretaría de Educación, informa que, a partir del lunes 8 de febrero funcionará el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), para realizar el trámite de preinscripción de los estudiantes que ingresarán a primero, segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria para el ciclo escolar 2021-2022.



En este proceso participan escuelas públicas de educación básica de los Subsistemas Estatal y Federalizado de los 125 municipios de la entidad, el trámite se realizará a través del portal electrónico del GEM www.edomex.gob.mx.



Para el registro en línea es necesario tener a la mano los siguientes documentos: CURP y acta de nacimiento del aspirante, el nombre de cinco escuelas de su preferencia, incluyendo municipio y la colonia o localidad donde se ubica, así como el correo electrónico de la madre, padre de familia o tutor.



Para primer grado de preescolar, los padres de los menores nacidos en 2018, con tres años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2021, deberán realizar el trámite de preinscripción en las escuelas que ofrecen el grado; para segundo, los nacidos en 2017; y para tercero, los nacidos en 2016.



Las fechas para realizar la preinscripción a este nivel serán de acuerdo con la letra del primer apellido del menor: 8 y 9 de febrero iniciará con A, B, C, D; 10 y 11 con E, F, G, H, I; 12 y 15, J, K, L, M; 16 y 17, N, Ñ, O, P, Q, R; y finalmente, 18 y 19, S, T, U, V, W, X, Y, Z.



Para primer grado de primaria, deberán realizar el trámite los alumnos nacidos en el 2015, que cuenten con seis años de edad cumplidos al 31 de diciembre de este año y el registro comenzará los días 22 y 23 de febrero con los apellidos que inicien con las letras A, B, C, D; 24 y 25 E, F, G, H, I; 26 de febrero y 1 de marzo, para las letras J, K, L, M; 2 y 3 de marzo N, Ñ, O, P, Q, R; 4 y 5 de marzo para los apellidos que comiencen con S, T, U, V, W, X, Y, Z.



En el caso de ingreso a primer grado de secundaria general o técnica, se realizará el trámite para los menores de 15 años de edad y en telesecundaria los menores de 16 años según el siguiente orden: los días 8 y 9 de marzo para quienes inicie su primer apellido con las letras A, B, C, D; 10 y 11, E, F, G, H, I; 12 y 15, para J, K, L, M; 16 y 17, N, Ñ, O, P, Q, R; y, por último, el 18 y 19 de la S, T, U, V, W, X, Y, Z.



Los resultados serán publicados a partir del lunes 2 de agosto de 2021 en cada una de las escuelas participantes, y a través del portal electrónico del Gobierno del Estado de México www.edomex.gob.mx.



Para mayor información, se pone a disposición de madres, padres de familia y tutores, el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) con el número 800-696-9696, el Departamento de Información y Sistemas con los números 722-214-7258 y 722-167-0473, así como el correo electrónico [email protected]