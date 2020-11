Convoca Héctor Astudillo a que la nueva revolución sea de conciencia, unidad y trabajo para enfrentar retos como el Covid-19

www.guerrerohabla.com



• Conmemora desde Palacio de Gobierno el 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana



• Asiste el gobernador Astudillo a la ceremonia de entrega de ascensos y condecoraciones a personal de la 35 Zona Militar



• Envía su felicitación y reconocimiento al Gral. Eufemio Alberto Ibarra Flores, que recibió del presidente López Obrador el ascenso militar a General de División



Chilpancingo., Gro, 20 de Noviembre de 2020.- ’Los tiempos actuales por lo que atravesamos demandan una revolución, pero no armada, no cruenta, sino una revolución de consciencia que llame a la unidad, al trabajo y a priorizar por supuesto los intereses de la mayoría de las y los guerrerenses’, expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores.



Lo anterior durante la ceremonia Oficial en el marco del 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, al que asistió acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, de secretarios de despacho, representantes del Poder Legislativo y mandos militares,

acto que se llevó a cabo en la explanada Vicente Guerrero en Palacio de Gobierno

luego de que se emitiera un acuerdo por el que se suspendían actos multitudinarios como el desfile deportivo debido a la pandemia por el Covid-19.



Después de rendir el homenaje a la bandera, el titular del Ejecutivo guerrerense pronunció el discurso oficial, donde hizo una remembranza puntual de lo que representó este movimiento popular armado que transformó profundamente las estructuras económicas y sociales de México y sentó las bases de una nueva etapa de desarrollo para el país, así como de nuestra soberanía nacional.



Recordó a los precursores como Francisco I. Madero por su lucha antireeleccionista, a Venustiano Carranza como gestor del constitucionalismo mexicano, a Emiliano Zapata ‘El Caudillo del Sur’, Venustiano Carranza el ‘Primer Jefe’ del Ejército Constitucionalista y a los magonistas, quienes buscaron abolir el poder y no ejercerlo.



Señaló que el principal legado de la Revolución Mexicana fue instaurar la vida democrática, reivindicar los bienes de la Nación, tutelar los derechos de los trabajadores, el reparto agrario, la educación popular y el sistema de seguridad social, con el objetivo de formar un país con justicia social, sin reelección y con libertades ciudadanas.



Sin embargo, puntualizó que en la actualidad, se requiere de ciudadanos y ciudadanas valientes y decididos como aquellos revolucionarios para que con disciplina y esfuerzo avancemos enfrentando los tiempos difíciles como los que vivimos, los tiempos de la pandemia; desde acatar las medidas sanitarias hasta desarrollar vacunas y medicamentos que ayuden a frenar los contagios.



Convocó a una revolución de voces de esperanza que enaltezcan las cualidades humanas y que permitan entender que no son las autoridades las únicas responsables de nuestro mejoramiento, sino que es la propia sociedad también la que debe sumar a su crecimiento.



’Al cumplirse este día un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana desde aquí, desde Chilpancingo capital del Estado, hacemos nuevamente estos tiempos complejos especialmente del tema de salud un llamado a la unidad, al trabajo y a priorizar por supuesto los intereses de la mayoría de los guerrerenses’, dijo enfático.



A la ceremonia asistieron la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Eunice Monzón García; el diputado local, Héctor Apreza Patrón; el comandante de la 35 zona militar, Miguel Ángel Aguirre Lara; el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame; la directora del Hospital Naval de Acapulco y representante del comandante de la Octava Región Naval, Perla de la Herrán Millán, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo; el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos.



Asiste Héctor Astudillo a ceremonia de entrega de ascensos y condecoraciones a personal militar de la 35 Zonal Militar



Más tarde, el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó junto al comandante de la 35 Zona Militar, Miguel Ángel Aguirre Lara, la ceremonia de imposición de condecoraciones al Personal Militar, así como la entrega de la presea ’Miguel Hidalgo’ Grado Cruz a Personal Médico y de Salud del Ejército y Fuerza Aérea que ha prestado sus servicios durante la pandemia en nuestro estado.



En el evento que se realizó en las instalaciones de la 35 Zona Militar, el mandatario estatal agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional el respaldo en el combate contra la delincuencia organizada y la guerra contra la pandemia en la entidad.



Calificó como justo el reconocimiento que se les realiza, que impulsa a cada integrante de la SEDENA el ánimo de ser mejor y de capacitarse para continuar con su trabajo de defender a la Nación.