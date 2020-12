Convoca IEPC-Gro a partidos y actores políticos, aplicar protocolo sanitario en precampañas y campañas

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 03 diciembre, 2020.-Para evitar que las campañas electorales se conviertan en focos de contagios de covid-19, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) recomendó a los partidos y actores políticos, evitar las visitas domiciliarias, no llevar a cabo eventos multitudinarios sobre todo en espacios cerrados; desinfectar los materiales que promuevan a los candidatos, y no consumir alimentos durante el desarrollo de las actividades de proselitismo.

Lo anterior forma parte del Protocolo de Seguridad Sanitaria que el órgano electoral hizo llegar a los partidos políticos que participan en el proceso electoral de gobernador, ayuntamientos y diputados, que incluye recomendaciones que los partidos deben seguir en los procesos de selección interna de candidatos, en las precampañas y en las campañas electorales con el propósito de cuidar la salud y la vida.

El IEPC recomendó a los partidos y a los actores políticos, que en las actividades de proselitismo los asistentes usen de manera obligatoria cubrebocas, lentes o caretas para la protección ocular y facial; guantes de látex desechables, gel antibacterial de al menos 70 por ciento de alcohol, lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo al toser o estornudar (estornudo de etiqueta).

Recomendó nunca escupir en el suelo. Si es necesario escupir hacerlo en un pañuelo desechable, tirarlo a la basura y lavarse las manos; no tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias; no saludar de beso, mano o abrazo; llevar artículos de uso personal en caso de necesitarse, evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca y otros adornos.

En lo que respecta a los espacios públicos que sean utilizados para la concentración de personas, el Instituto Electoral recomendó a los partidos y actores políticos prever las actividades a realizar considerando una asistencia de personas en lugares cerrados y públicos, conforme a lo dispuesto por las autoridades sanitarias en el momento en que se ejecuten las actividades de acuerdo al semáforo en que se encuentre el estado.

Realizar limpieza con agua y jabón del entorno y de las superficies, con la recomendación de que es necesario realizar procesos de desinfección.

Los espacios en los que se lleven a cabo actos de apoyo ciudadano deben contar con papel higiénico, agua potable, jabón antibacterial para lavado de manos, alcohol en gel y toallas de papel para el secado de manos; contemplar si se requieren sanitarios móviles.

Para mantener una sana distancia y reducir la probabilidad de exposición y de contagio, se sugiere distancia de 1.5 metros entre personas dentro de inmuebles.

En la medida de lo posible se deberán buscar espacios abiertos que tengan la dimensión y ventilación adecuada para acatar las medidas sanitarias. En el caso de utilizar espacios cerrados deberá procurarse que cuenten con alguna forma de ventilarse naturalmente, debiendo de mantener puertas y ventanas abiertas.

El Instituto electoral recomendó a las personas vulnerables o de alto riesgo que se abstenga de asistir a eventos de proselitismo, pues por su estado de salud y sistema inmune debilitado tienen un mayor riesgo a contraer covid-19 o desarrollar síntomas más graves, en comparación con quienes no tienen alguna de estas características o condiciones, siendo las siguientes: adultos mayores, personas con obesidad y diabetes; personas con cáncer, personas con enfermedades respiratorias, personas con enfermedades cardiovasculares y mujeres embarazadas y en lactancia.

El protocolo recomienda no consumir algún tipo de alimentos en el lugar donde se realicen las actividades, por lo que las personas asistentes previamente deberán alimentarse en sus respectivos domicilios.

También recomendaron a los partidos la instalación de filtro de supervisión para garantizar que las personas que asistan a los eventos e ingresen a los inmuebles, no representen un riesgo potencial de contagio para el resto de las personas.

Este filtro consiste en colocar a personal en la entrada de cada inmueble, que se encargará de supervisar que a las personas que ingresan se les aplique gel antibacterial, tomar su temperatura corporal y, en su caso, aplicar un cuestionario rápido sobre su estado de salud.

Una gran recomendación es evitar el ingreso de quienes presenten síntomas mínimos como temperatura superior al de 38°C, fiebre, tos y dolor de cabeza, entre otras recomendaciones.