Convoca Nayar Mayorquín a la unidad, NO a la imposición en MORENA Nayarit

La mañana del lunes 14 de diciembre, se movilizó un contingente integrado por Nayar Mayorquín presidente del Consejo político de morena Nayarit y aspirante a candidato a Gobernador, Daniel Carrillo Dirigente estatal, miembros del consejo político, militantes, simpatizantes y demás aspirantes a candidatos a la Gobernatura registrados por este partido político.



Al unísono de ’Unidad sí, Imposición No’ el contingente de Morena se concentro en la concha acústica del Parque la Loma, para realizar un recorrido de protesta en dirección a Av. México y Miñón, en contra de la Dirigencia Nacional abanderada por el ex Diputado Federal Mario Delgado y el Senador Presidente de la Bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señalando a ambas figuras políticas de vendidos y traicioneros con el pueblo de Nayarit.



Al llegar al punto de reunión de Av. México los miembros del Consejo político y los aspirantes a candidatos manifestaron su descontento directo contra la supuesta imposición y colusión entre Mario Delgado y Ricardo Monreal para imponer la figura de quien los manifestantes consideran una figura política no grata y relacionada con grupos políticos contrarios a quienes señalan los morenistas como corruptos.



Por su parte Nayar Mayorquín en su intervención reiteró a la unidad de la militancia, expresando que las bases de Morena y simpatizantes son quienes dieron la cara por Andrés Manuel mientras muchos se reían; recordando que se han mantenido en la lucha por más de 18 años contra los corruptos que se sentían dueños del país, haciendo fraudes electorales y robándose el presupuesto.



’presidente Andrés Manuel, esta es la gente que dio la cara por ti mientras muchos se reían de nosotros, este es el pueblo que saco la cara y que lucho contigo hombro con hombro, para deshacernos de este proyecto neoliberal, vamos a seguir contigo, vamos a acompañarte porque queremos también la transformación de nuestro estado.’



’Venimos de una larga lucha 18 años, luchando contra toda esta bola de corruptos que se sentían dueños del país, hacían fraudes electorales, se robaban el presupuesto y Morena llegó como el símbolo de esperanza, lo que no entienden, es que tenemos un partido que exige dignidad y respeto para la toma de decisiones.’



Para concluir su participación Nayar Mayorquín recordó a lo militantes, simpatizantes y a Andrés Manuel que ’Así como tu luchaste por tantos años y conseguimos el triunfo de la República, así nosotros daremos la lucha para transformar las cosas en Nayarit, vamos con todo, vamos a ganar, hasta la victoria.’



’El que con el pueblo se mete no le va bien, el pueblo pone y el pueblo quita, López Obrador nos enseñó a no dejarnos, a manifestarnos y hoy estamos honrando tu palabra, en Nayarit no nos vamos a dejar…’ puntualizó Nayar Mayorquín.