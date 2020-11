Convoca Pablo Amílcar Sandoval a un gran pacto para combatir a los verdaderos enemigos de Guerrero.

www.guerrerohabla.com



Asiste a la presentación del libro "21 causas para el 21" del diputado local, Arturo Martínez Núñez



* Propone una agenda de género, donde se apoye que lleguen al poder ’mujeres que defiendan las causas de las mujeres, no por una elección si no por convicción’.

Acapulco., Gro., 13 de noviembre de 2020.- Al asistir a la presentación del libro "21 causas para el 21" del diputado local, Arturo Martínez Núñez, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros convocó a la unidad y a formar un gran pacto para combatir a los verdaderos enemigos de Guerrero, que no son los adversarios políticos, sino la inseguridad, la pobreza, el atraso y la falta de oportunidades.



En este acto al que acudió como invitado especial, el también diputado local con licencia consideró que esta obra de Arturo Martínez es un fiel diagnóstico de la problemática guerrerense, que sensibiliza a los actores políticos para construir un mejor futuro, asegurando que la transformación de la vida pública de Guerrero solo será posible en unidad y para que el estado deje de ser una fábrica de ricos y donde los grupos vulnerables sean las vertientes del cambio verdadero.



’Estos cambios no se pueden solos, es una gran alianza la que debemos establecer de gobernabilidad y paz en el estado, para cambiar la vida de los guerrerenses’ reiteró



Desde el histórico Fuerte de San Diego en Acapulco, junto a Beatriz Mojica Morga, el presidente de la junta de Coordinación Política, Jesús Villanueva Vega y la diputada local, Mariana García Guillén, Sandoval Ballesteros expresó su felicitación al legislador Arturo Martínez por la entrega de esta obra.



Agregó que el del 2021 es un llamado a enfrentar en unidad los desafíos que Guerrero no ha superado, hacer frente a problemas ignorados en el pasado, a recuperar la confianza de la población y las oportunidades económicas, empleos, seguridad, superar la pobreza, así como mejorar la salud y educación.



"Lo más importante es salir unidos en este proceso, haciendo de nuestra diversidad una unidad, donde todos se encuentren, donde todos se asuman como pate de esta familia que somos los guerrerenses", apuntó.



Indicó que en los diálogos que establece con muchos guerrerenses, queda claro que la Cuarta Transformación no se trata del gobierno ni de las elecciones, sino de una transformación colectiva porque solo los pueblos pueden transformar a las naciones y eso, es la verdadera lucha.



Asimismo, Sandoval Ballesteros también se pronunció a favor de la redignificación de la política ya que es una exigencia que surge en las nuevas generaciones, además de vigilar que se respete el derecho de las mujeres, de los sectores vulnerables y que se garantice la equidad de género.



En ese sentido se pronunció por la urgencia de atender una agenda de género, donde todos los políticos tienen la obligación moral y el imperativo legal de romper las brechas: ’que se apoye que lleguen al poder mujeres que defiendan las causas de las mujeres, no por una elección si no por convicción’.



’Los derechos humanos no son negociables’, - reiterando- su apoyo a la paridad de género en todos los órdenes y niveles de gobierno ’Pero sobre todo que lleguen al poder mujeres que defiendan las causas de las mujeres, no por una elección si no por convicción, no de etiqueta si no de acción’.