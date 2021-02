Convoca Ricardo Monreal Ávila a debatir su iniciativa para regular redes sociales

Convoca Monreal Ávila a debatir su iniciativa para regular redes sociales.



Informó que se reunió con directivos de estas plataformas para mejorar el proyecto, pero ’no quitaré el dedo del renglón’, dijo.



El senador Ricardo Monreal se reunió con administradores y directivos en México de los prestadores de servicio de las redes sociales, con quienes hizo el compromiso de escucharlos para mejorar la iniciativa que presentará en la materia.



No la abandonaré y no quitaré el dedo del renglón para el propósito principal de la propuesta, dijo el coordinador de Morena en el Senado de la República.



En un video mensaje publicado en redes sociales, el legislador adelantó que antes de formalizar la iniciativa, la subirá a su página oficial para que quienes estén interesados puedan consultarla y opinen sobre ella: expertos, académicos, especialistas y usuarios de estas plataformas digitales.



’Porque no es una iniciativa que pretenda cercenar, obstaculizar o censurar, como equivocadamente han afirmado algunos comunicadores y gente que no está enterada del propósito principal’.



Monreal Ávila aclaró que no presentará formalmente la iniciativa hasta después de recibir los comentarios, enriquecerla y mejorarla, ’pero, repito, sin que se pierda el propósito fundamental que me he planteado y que hago de manera personal’.



El líder de la mayoría legislativa agregó que también distribuirá el proyecto con los senadores del Grupo Parlamentario de Morena y con legisladores de otras fracciones.



Además, hizo un llamado para no rehuir a este debate y enfatizó que todos debemos someternos a la Ley y al derecho, porque ’es la mejor forma de convivencia y de coexistencia pacífica.



Insistió en que las redes sociales y las plataformas digitales se han erigido y convertido no sólo en poderosos emporios económicos, sino también poderosos instrumentos de comunicación.



’Por esa razón, el Estado no puede mantenerse ajeno, omiso o indiferente frente a este poderío que, debe de ser regulado por órganos del Estado’ y contar con límites bien establecidos, conforme a la Constitución y a la ley.



’Creo que ha llegado el momento de hacerlo y por eso el Poder Legislativo debe de instrumentar y de crear normas jurídicas que puedan hacer y lograr este propósito’, asentó.



Ricardo Monreal afirmó que un ente privado también debe de estar sometido a la ley y al derecho para que no viole derechos humanos de usuarios y de quienes hacen uso de estas tecnologías de la información.



El Estado, destacó el senador, debe generar condiciones para proteger la libertad de expresión, pero también proteger el derecho a la información y el acceso a la información.



’No puede un ente privado privarte de tus derechos. No puede un ente privado simplemente eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión, sin ningún recurso de defensa.