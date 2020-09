Convocan a audiciones para renovar el Taller de Ópera de Sinaloa

El Instituto Sinaloense de Cultura del Gobierno del Estado convoca a audiciones para integrar el Taller de Ópera de Sinaloa dirigido a cantantes líricos con experiencia, mexicanos y de entre 18 a 30 años de edad, quienes deberán tener disponibilidad al cien por ciento y tener conocimientos musicales así como de repertorio operístico, canción de arte y música popular de concierto.



Las audiciones se realizarán por medio de video, presentándose con nombre completo, edad actual, ciudad de origen y tesitura, interpretando dos arias contrastantes preferentemente en distintos idiomas; cada aria puede ser enviada en diferente video.



La recepción del material quedará abierta a partir de la publicación de esta convocatoria y cerrará el domingo 04 de octubre a las 12:00 a.m. Debido a la situación, se estarán aceptando videos grabados con pianista en vivo, con pianista de forma virtual e incluso sobre pistas de piano. Para mayores informes, dirigirse al correo electrónico [email protected] .



La recepción de videos será vía correo electrónico, enviando los links de YouTube en privacidad No listado, con título Audición TAOS 2020, nombre del postulante y tesitura, nombre del aria y compositor, a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]



Los cantantes seleccionados deberán presentarse en la ciudad de Culiacán, el lunes 02 de noviembre (tentativamente) para su primera junta, donde firmarán una carta compromiso y se les informarán los pasos a seguir y las actividades del TAOS (El ISIC no cubrirá los gastos de traslado).



Se otorgarán becas divididas de la siguiente manera: 11 a 15 artistas residentes, con un estímulo mensual por 3 mil pesos o 6 mil, dependiendo del nivel de cada aspirante, por un periodo de diez meses a partir del 01 de noviembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021. El estímulo puede ser renovado hasta por tres años, de acuerdo al desempeño del artista residente.



Deberá anexar la siguiente información y documentos: Identificación oficial, acta de nacimiento, semblanza (máximo una cuartilla), carta de motivos, carta de recomendación de algún miembro de la comunidad musical, lista de repertorio de la audición, comprobante de estudios (no obligatorio, pero será considerado por el jurado)



El jurado lo integrará un equipo de maestros del TAOS y su veredicto será inapelable, y los resultados serán notificados por correo electrónico el día lunes 05 de octubre.



El TAOS ofrecerá sesiones de coaching, clases de técnica vocal, de actuación, repaso con pianista, clases magistrales (cuando sea posible), participación en conciertos y producciones de la temporada del Taller; preparación para concursos y participación en producciones musicales con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.



De acuerdo con el número de artistas residentes, se considerará la invitación a más cantantes sin estímulo económico, sin sobrepasar el límite de 20. Aquellos cantantes que no cuenten con estímulo económico tendrán preferencia para recibirlo en el siguiente periodo, según el desempeño que hayan tenido.