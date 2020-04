Convocan a médicos de entre 60 y 65 años para reforzar sector salud

Médicos, médicas, enfermeros y enfermeras de 60 a 65 años que no padezcan ninguna enfermedad crónica fueron convocados por el gobierno federal para sumarse a los médicos del Bienestar que se encargarán de dar atención en hospitales donde no se tratará a pacientes enfermos de COVID-19.



Alejandro Svarch Pérez, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) presentó la convocatoria y puntualizó que los especialistas que decidan sumarse serán incluidos en hospitales para dar atención común, por lo que se garantizará su cuidado ya que no estarán expuestos a personas portadores del virus.



Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió: ’hacemos un llamado a médicos, enfermeras de 65 años que estén sanos (…) Consideramos que estos especialistas de 65 años que voluntariamente pudieran ayudar podrían trabajar en hospitales en donde se tiene que seguir atendiendo otros padecimientos, y siempre y cuando no tengan una enfermedad… si están sanos pueden ayudarnos, si voluntariamente lo desean’.



Por otra parte, la titular del programa IMSS Bienestar, Gisela Lara Saldaña, informó que desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en México se ha capacitado a 96 por ciento del personal operativo de hospitales y unidades de primer nivel; cuatro por ciento restante son administrativos.



Mientras que 100 por ciento del personal directivo o de conducción; así como mil 75 médicos residentes ya están capacitados. Asimismo, mil 533 lo han hecho mediante un curso en línea brindando por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En conferencia de prensa, explicó que los 80 hospitales del programa IMSS Bienestar cuentan con filtros sanitarios para evitar contagios. ’Si llega alguien con un problema respiratorio no entra a urgencias ni a consulta externa, va al filtro que trabaja las 24 horas del día’.



Además, señaló que se realizan trabajos en 26 lenguas indígenas para informar a la población rural del Coronavirus. Así como talleres de cómo elaborar cubrebocas y gel antibacterial.



Forbes