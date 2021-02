Convocan en 2 sedes distintas a sesión del Consejo de Morena en Guerrero

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 31 de enero de 2021.- Dos convocatorias para la misma sesión del Consejo Estatal de Morena fueron emitidas para celebrarse en dos sedes distintas. La primera convocatoria fue emitida por el presidente del Consejo, Luis Enrique Ríos Saucedo, quien pertenece al grupo político del ex delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.



La segunda, fue emitida por un grupo de consejeros que simpatizan con el equipo del extinto fundador de Morena, César Núñez Ramos, y que además cuenta con el aval del delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Guerrero, Salomón Jara Cruz.



En un recorrido hecho en la primera sede, se constató que sólo estuvo Ríos Saucedo, y a la cita acudieron únicamente los consejeros Jessica Alejo Rayo y Rubén Cayetano. Ríos Saucedo criticó que de manera irregular otro grupo de morenistas convocara a una sesión en otra sede, y que la apoyara el propio Jara Cruz, pese a que se llegó a un acuerdo para sesionar en la primera sede.



En la segunda sede, en el salón Cuicalli, llegó el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien sería presentado como el precandidato de Morena a gobernador de Guerrero.



A las afueras de esta sede, se observaron a varias figuras políticas que buscan abanderar a Morena en las próximas elecciones, como es el caso del ex fiscal Miguel Ángel Godínez y el ex vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe De la Cruz.

Fuente: Quadratín