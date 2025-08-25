Convocan al concurso estatal de fotografía ’identidad mexiquense’

Gobierno
Agosto 25, 2025
10:36 hrs.
todotexcoco.com
TOLUCA, Estado de México.– Si eres mexiquense y te apasiona la fotografía, el Gobierno del Estado de México te invita a participar y mostrar tu talento en el Concurso Estatal de Fotografía ’Identidad mexiquense’, que promueve la Secretaría General de Gobierno (SGG), a través del Consejo Estatal de Población (Coespo).
Este concurso anual tiene el propósito de fomentar la creatividad y participación de la población mexiquense que radica en el Estado de México para capturar, a través de la fotografía, las actividades, lugares o elementos que les generan orgullo, por sus raíces, tradiciones y costumbres.
En este sentido, las fotografías participantes deberán reflejar:
• Espacios emblemáticos del estado, municipio o localidad que evoquen recuerdos significativos y conexión con el entorno.
• Costumbres y festividades comunitarias que formen parte de la identidad y raíces mexiquenses.
• Gastronomía típica y tradicional, como reflejo del legado culinario del estado.
• Figuras históricas, artistas o líderes comunitarios cuya obra encarne los valores del Estado de México.
• Artesanías que resalten la riqueza cultural mexiquense.
• Relatos personales que capturen momentos de solidaridad o experiencias que representen la esencia de ser mexiquense.
El concurso está abierto a todas las personas que residan en el Estado de México, sin importar su edad, y se divide en cuatro categorías:
• Categoría A: Menores de 15 años.
• Categoría B: De 16 a 30 años.
• Categoría C: De 31 a 45 años.
• Categoría D: De 46 años y más.
Las personas que participen podrán enviar hasta tres fotografías, en color o blanco y negro, tomadas con cualquier cámara fotográfica o dispositivo móvil, siempre que cumplan con las especificaciones de la convocatoria.
Es necesario adjuntar copia del acta de nacimiento, comprobante de domicilio y carta de autorización, según lo indicado en las bases.
Quienes resulten ganadores de cada categoría recibirán: primer lugar, una laptop; segundo lugar, una pantalla, y tercer lugar, una tablet. El concurso ya se encuentra abierto y cierra el viernes 21 de noviembre de 2025.
Consulta las bases en https://shorturl.at/5Q1Wg donde también está disponible el formulario de inscripción.