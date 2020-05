Convocarán diputados de Morena a mesas de trabajo para analizar la eficacia de cada fideicomiso



•Se realizarán parlamentos abiertos con el Gobierno, legisladores y sectores involucrados para concluir o no la pertinencia de cada caso.



•No desaparecerán los apoyos ni programas que sean objeto de los fideicomisos.



El Grupo Parlamentario de Morena informó que convocará a mesas de trabajo y parlamento abierto donde participen el Gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, la Consejería Jurídica y la Secretaría de la Función Pública, legiladores e integrantes de todos los sectores interesados para el análisis de todos y cada uno de los fideicomisos públicos existentes.

En conferencia de prensa virtual, el diputado Mario Delgado Carrillo y la diputada Dolores Padierna Luna, aseguraron que no se abordará la iniciativa en la materia, recientemente presentada ante la Comisión Permanente, hasta que no se concluya por todos los involucrados la pertinencia o no de mantener la figura del fideicomiso.



En este marco, el coordinador parlamentario expuso que el Gobierno de la República ha emprendido una revisión de todos los fideicomisos al interior de la Administración, ya que esta figura fue utilizada durante los gobiernos anteriores, para tener un manejo muy discrecional y opaco de olos recursos públicos.



“Le toca al Legislativo revisar los fideicomisos que están creados en alguna ley. Y ésa es la tarea que detona la iniciativa que se presentó. El objetivo de la misma es evaluar si la figura del fideicomiso es la más pertinente y se justifica para administrar ciertos fondos, programas o apoyos”, explicó.



Mario Delgado subrayó que desde el principio se aclaró en la iniciativa que si un fideicomiso desaparece, no significa que vaya a desaparecer ese programa o apoyos que ahí se administran, sino que se administrarán de otra manera.



“Lo que está en revisión es la figura del fideicomiso, porque la figura del fideicomiso se prestó, durante los gobiernos anteriores, para tener un manejo muy discrecional, opaco y pues se prestaba mucho a la corrupción. Hay un abuso muy claro en la ministración pública en nuestro país de la figura del fideicomiso”, dijo.



No obstante, comentó que para no generar desinformación e incertidumbre en los sectores que puedan estar involucrados en el tema de los fideicomisos, el Grupo Parlamentario de Morena ha decidido analizar en conjunto todos y cada uno de éstos.



“Primero, congelar la iniciativa, la vamos a congelar, no la vamos a dictaminar en el corto plazo, hasta que establezcamos mesas de trabajo con el Gobierno, con la Función Pública, con la Secretaría de Hacienda, con Consejería Jurídica y por supuesto los sectores involucrados, para tener un diálogo con ellos en parlamento abierto y decidir cuál es la mejor manera de administrar determinados recursos, programas y apoyos”, dijo.



“Y hasta que tengamos el análisis de todo, entonces abriríamos nuevamente el proceso de dictaminación. No tenemos prisa, vamos a actuar con mucha responsabilidad y con mucha sensibilidad”, añadió.



En este momento, enfatizó Mario Delgado, la comunidad científica, los periodistas de nuestro país, los deportistas, y a todos aquellos que reciben algún apoyo o programa a través de un fideicomiso, deben sentirse seguros y tener certeza de que el futuro de sus apoyos está garantizado.



“Hay que recordar que el Gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario por sacar adelante a nuestro país, sin comprometer su futuro, es decir, sin endeudarlo, sin generar cargas a las siguientes generaciones. Primero se aprieta el cinturón, se busca la mayor eficacia del gasto público; y ésa es la tarea en la que estamos contribuyendo”, resaltó.