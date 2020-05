Cooperación internacional, clave para reactivar economía, coinciden senadores en el CCE.



’Es un buen momento para repensar las premisas con las que hemos actuado durante décadas’: Héctor Vasconcelos.



’La estrategia de México se debe orientar a construir todos los puentes posibles’: Claudia Ruiz Massieu.



La senadora Claudia Ruiz Massieu, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC, y el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, coincidieron en la necesidad de cooperar e integrarse comercialmente con otros países para sacar adelante la economía nacional ante la emergencia sanitaria.



Durante la mesa de diálogo a distancia ’El Entorno Internacional, Facilitación del Comercio y la Nueva Estrategia’, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial, ambos legisladores señalaron que es imperante revisar los acuerdos internacionales en materia comercial y adaptarlos al nuevo contexto generado por la pandemia.



Cabe recordar que el tratado de libre comercio en México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), entrará en vigor el próximo 1° de julio, el cual se espera que ayude a tener una rápida recuperación, pues se espera que el acuerdo potencie la inversión, el empleo, el bienestar y el crecimiento económico.



De acuerdo con el Titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, uno de los beneficios más importantes de dicha alianza será el millón de empleos que generarían la industria automotriz y de autopartes. Además, agregó, las empresas maquiladoras que se dedican a la exportación contratarían alrededor de tres millones de trabajadores mexicanos.



Durante su intervención, el senador Héctor Vasconcelos, del Grupo Parlamentario de Morena, celebró que este dialogo deje de lado las ideologías políticas para trabajar por el país e impulsar acciones concretas ante la grave emergencia que atraviesa el país. La pandemia ha hecho patente que sin la colaboración de todos los agentes institucionales es prácticamente imposible salir de esta crisis, aseguró.



Explicó que es difícil predecir el entorno que prevalecerá después de la doble crisis que sufre todo el mundo, sin embargo, informó, podrían darse dos escenarios. El primerio sería una menor globalización, es decir, los países podrían centrarse en sus mercados internos. Por otro lado, detalló, existe la posibilidad de que se transite hacia lo que se ha denominado ’nuevo orden mundial’.



Reveló que México tendrá serios problemas en tres fuentes de recaudación: el turismo, que se verá reducido en todo el mundo; las remesas, que seguramente disminuirán; y el petróleo, cuyo precio es casi seguro que siga en picada. ’Este es un buen momento para repensar las premisas con las que hemos actuado durante décadas’, afirmó.



En su participación, la senadora Claudia Ruiz Massieu, de la bancada del PRI, indicó que los acuerdos comerciales vigentes y los que están por instrumentarse se negociaron en un contexto distinto al que tendremos tras superar la pandemia, por lo que el diálogo y la cooperación entre el sector público y privado será indispensable para que las disposiciones impuestas en los nuevos tratados sean parte de la solución y no fuentes de problemas



Subrayó que ante esta crisis no debemos ser proteccionistas, caer en guerras comerciales ni cerrarnos al mundo, sino aprovechar el entramado de tratados que ya tenemos. Aseguró que es necesario tener más cooperación, integración y apertura con otros países, y apoyar a las instituciones internacionales de gobernanza global, de salud, comerciales y financieras. ’La estrategia de México se debe orientar a construir todos los puentes posibles’, dijo.



La legisladora considero imprescindible contar con un plan de recuperación económica para proteger a los sectores más vulnerables y también a los más productivos. Además, puntualizó que los acuerdos comerciales son herramientas, no la solución en sí misma, por lo que su éxito depende de cómo se instrumenten.