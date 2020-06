Coordinan gobiernos estatal y de Toluca acciones para disminuir riesgos a la población durante la temporada de lluvia

• Retira CAEM 154 toneladas de basura y casi 6 mil metros cuadrados de azolve de los sistemas de drenaje en el Valle de Toluca.



Toluca, Estado de México, .- Con la conclusión del reforzamiento de un tramo de la bóveda del Río Verdiguel y la construcción y reforzamiento de bordos en el Parque Alameda 2000, los Gobiernos del Estado de México y de Toluca anunciaron los resultados de la coordinación de esfuerzos que realizan desde el año pasado ante la temporada de lluvias 2020.



En un anuncio conjunto, el Secretario de Obra Pública, Rafael Díaz Leal Barrueta, y el Presidente Municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, informaron que con el propósito de que se disminuyan los riesgos de afectación por los efectos de la lluvia, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y el organismo de Agua y Saneamiento de Toluca (AyST), trabajan en el mantenimiento de la infraestructura sanitaria y pluvial, así como en la limpieza y desazolve de esto sistemas, tanto naturales como artificiales.



’Se tomaron acciones puntuales, la primera, la reparación de la sección más dañada del Río Verdiguel, con lo cual se reduce significativamente el riesgo de que exista algún colapso, y la segunda, los trabajos en la Alameda 2000 que han sido ejecutados por parte de la autoridad municipal, que sin duda son de mucha ayuda para dar un poco más de control de las avenidas cuando hay precipitaciones importantes’, señaló el Secretario de Obra Pública.



Añadió que se sigue trabajando para fortalecer la capacidad del drenaje del Valle de Toluca, y se continuará invirtiendo en la modernización de la infraestructura e incluso con la intención de ampliarla.



Al respecto, el Presidente Municipal, Juan Rodolfo Sánchez, subrayó que las acciones se llevaron a cabo de forma oportuna, pues aseguró que los riesgos eran altos si no se atendía esa parte del río, por lo que se trabajó en conjunto para mejorar las condiciones de esa infraestructura.



La Secretaría de Obra Pública, a través de la CAEM, reforzó uno de los tramos más críticos de la bóveda del río, debajo de las calles Mariano Riva Palacio y Benito Juárez, del Centro Histórico de Toluca, con lo que mejoró y amplió la capacidad de desalojo de las aguas en 20 por ciento en el tramo reparado.



Se demolieron 984 metros cuadrados de techos y muros de la bóveda original de piedra y ladrillos, la cual mide 3.61 metros de alto por 3.64 metros de ancho, misma que no contaba con reforzamiento estructural, por lo que se utilizaron más de 35 toneladas de acero de refuerzo y más de 460 metros cúbicos de concreto premezclado.



El Secretario de Obra Pública agradeció la colaboración de las autoridades municipales para trabajar de la mano con la CAEM y coincidió con el Presidente Municipal en que las acciones que se toman, no son suficientes para asegurar que no existirá ninguna inundación, sin embargo, sí contribuyen en forma importante a que los riesgos vayan disminuyendo.



Como parte de este esfuerzo, la CAEM reporta el retiro de 154 toneladas de basura y casi 6 mil metros cúbicos de azolve, la limpieza y desazolve de 41 kilómetros de redes de atarjeas, 5 mil 660 metros de canales, 967 pozos de visita y 12 cárcamos en el Valle de Toluca.



Adicionalmente, la CAEM opera seis cárcamos, algunos reequipados recientemente, además cuenta con cajas derivadoras en los canales San Isidro y San Carlos, de San Mateo Atenco, infraestructura que facilita el desagüe sanitario y pluvial de Toluca y la región.



Para fortalecer las acciones, el organismo estatal instaló un campamento permanente del Grupo Tláloc en Toluca y otro más en San Mateo Atenco, para brindar apoyo inmediato a las familias y a las autoridades municipales, en caso de alguna incidencia por encharcamientos o inundaciones.