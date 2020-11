COPARMEX advierte que en CDMX podrían cerrar al menos 35 mil negocios, si el gobierno capitalino no adopta medidas urgentes

La Confederación Patronal de la República Mexicana continuó en la Ciudad de México, la gira de prensa nacional ‘COPARMEX en tu Estado’, cuyo objetivo es dar a conocer las propuestas para la reactivación de la economía, además de dialogar respecto a las temáticas relevantes planteadas por los 65 Centros Empresariales.



Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, propuso que el salario mínimo general de los trabajadores en 2021 se ubique en un rango de entre 128.15 pesos y 135.83 pesos. Dijo que, si bien la discusión de este nuevo aumento está por iniciar, tiene que fijarse un monto que ayude a mitigar los impactos por la crisis del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).



’Este año tomaremos la decisión en el contexto de una profunda crisis económica que ha deteriorado al sector productivo de nuestro país. Estamos experimentando la pérdida de millones de empleos y al menos una década de retroceso en el combate a la pobreza. Más aún, se espera una recuperación débil y repleta de incertidumbre’, indicó el líder del empresariado nacional.



En 2020, el salario mínimo tuvo un incremento anual de 20 por ciento, con lo cual quedó en 123.22 pesos a nivel nacional y 185.56 pesos en la Zona Libre de la Frontera. Sin embargo, para el próximo año, De Hoyos Walther reiteró que, si bien no puede darse un repunte significativo, hay voluntad por parte del sector privado para alcanzar la Línea del Bienestar Familiar, que tiene como meta un ingreso de 214 pesos.



El Presidente Nacional de la COPARMEX dijo que el monto aprobado se dará a conocer en las próximas semanas, en cuanto terminen las conversaciones y el análisis de cifras con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), aunque la fecha del anuncio podría ser antes del próximo 15 de diciembre.



Por su parte, Armando Zúñiga Salinas, Presidente del Centro Empresarial de la Ciudad de México, advirtió que si la capital de la República regresa a semáforo de vigilancia epidemiológica en color rojo, por el aumento de casos de COVID-19, la situación económica de las empresas será aún peor.



Ante ello solicitó al Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, reorientar el gasto público, para alcanzar así los objetivos de la reactivación económica, por lo que se necesitan establecer apoyos fiscales, programas de crédito, acciones de simplificación administrativa, suspensión temporal de verificaciones, ampliación de licencias, así como vigencias mercantiles y trámites para empresas.



Asimismo, la COPARMEX propuso al Gobierno de la Ciudad de México implementar una serie de medidas, no sólo para proteger a las empresas y el empleo, sino para reactivar la economía del país. Entre las propuestas destaca la exención temporal de por lo menos 5 meses del Impuesto Sobre Nómina (ISN); así como estímulos fiscales de entre 50 y 100 por ciento de diferimiento del pago de Impuesto Predial -a las empresas que hayan mantenido la planta laboral-; y, un seguro solidario por el que se apoye a los trabajadores a conservar un salario mínimo vital.



’El objetivo de estas propuestas de Coparmex Ciudad de México es colocar la reactivación económica y el empleo como prioridad en las políticas públicas y reorientar el presupuesto como eje rector de una agenda integral’, expresó el Presidente del Centro Empresarial de la capital de la República.



Zúñiga Salinas indicó que, a raíz de la crisis económica, en la capital del país están en riesgo de cerrar aproximadamente 35 mil negocios (de 450 mil establecimientos en total), pero, acotó que hay que considerar que en realidad pueden ser más, porque muchos negocios son micro o pequeños, que no cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Asimismo, el líder empresarial local informó que, de concretarse dicho cierre de comercios, se perderán aproximadamente 198 mil 491 empleos en la Ciudad de México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). También explicó que si el Gobierno de la capital de la República acepta las medidas propuestas por la COPARMEX, la CDMX dejaría de recaudar 728 millones de pesos.



Ello por "el constante riesgo de regresar a semáforo rojo, lo cual como ya se ha señalado, pondría en riesgo de muerte a la mayoría de las empresas de la capital [...] Al Gobierno no le conviene que las empresas dejen de pagar impuestos y se vayan a la informalidad, o que estén en el dilema de pagar impuestos o sueldos", según dijo Zúñiga Salinas.



El líder empresarial local detalló que la COPARMEX también propone la creación de un programa para que el patrón mantenga a los trabajadores, y pidió al Gobierno de la Ciudad de México sea solidario con un salario mínimo equivalente, cuyo costo tendría un impacto presupuestal de 2 mil 553 millones de pesos.



Otra de las propuestas de la COPARMEX es la creación del Instituto del Emprendedor y el establecimiento de apoyos a fondo perdido para la digitalización a micros y pequeñas empresas formalmente establecidas, por un monto de 300 millones de pesos. Así como la ampliación del seguro del desempleo y reducciones adicionales en el Impuesto Predial y en el Hospedaje, además de recursos públicos y a actividades de servicios, particularmente afectados por el cierre de operaciones, ya que a la fecha se mantiene en restricción total de operaciones en la CDMX



La Confederación Patronal también propone un programa a fondo perdido de 800 millones de pesos para la ampliación y conservación de empleos, para las empresas que hayan conservado a sus trabajadores formales y demuestren un programa de expansión para los próximos 12 meses. Además, de un programa de apoyo financiero extraordinario de 400 mdp, para las empresas y familias dedicadas a espectáculos masivos en la Ciudad.



El líder empresarial local afirmó que el impacto económico total de las propuestas es de 9 mil 445 mil millones de pesos, lo que representa el 76 por ciento del monto total de los subejercicios registrados al tercer trimestre de 2020, lo que es apenas el 4 por ciento del gasto anual aprobado para el 2020 en la capital de la República.



El Presidente del Centro Empresarial de la CDMX señaló que buscaran tener una sesión bimestral con la Jefa de Gobierno, para identificar los avances de la presente agenda. Además de que, junto a la Secretaría de Finanzas capitalina, revisarán el Plan de Infraestructura, buscando la participación de las PyMES en la cadena de valor de dicho proyecto.



Por último, Zúñiga Salinas reconoció como positiva la implementación de un Código QR, que registre el movimiento de los ciudadanos para poder alertarlos si es que estuvieron en lugares donde pudieron haber convivido con personas contagiadas por COVID19. ’Lo vemos como un excelente proyecto que de hecho de haber llegado antes habría ya ayudado, sin embargo, tenemos que reforzar la cultura, la gente no lo está usando como debiera’, indicó.



Por su parte, José Medina Mora Icaza, Secretario General con licencia de la COPARMEX Nacional, dijo que insisten al Gobierno en otorgar remedios solidarios, para evitar una mayor pérdida de empleos y la quiebra de empresas, y añadió que los contagios por COVID-19 no tienen que ver con la reapertura económica, porque la dinámica de contagio no está ahí, sino en la parte social.



Por su parte, Mylene Cano de la Fuente, Economista en Jefe de la COPARMEX Nacional, afirmó que el sector más golpeado en la capital de la República es el de alimentos, que son los restaurantes y alojamiento temporal, además de negocios de esparcimiento, mismos que han perdido más del 25 por ciento del empleo formal, registrados previo a la pandemia del nuevo coronavirus.



Además de Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de la COPARMEX Nacional, en el presidium virtual estuvieron presentes; José Medina Mora Icaza, Secretario General con Licencia; Ricardo Rivera Barquín, Presidente de la Federación Centro; Armando Zúñiga Salinas, Presidente del Centro Empresarial de la Ciudad de México; y, Mylene Cano de la Fuente, Economista en Jefe de la COPARMEX Nacional.