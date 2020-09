COPARMEX CDMX: El esfuerzo de reactivación debe ser integral

Ante la presentación del Gobierno de la Ciudad de México de su plan de reactivación económica donde advierte que #JuntosVamosaSalirAdelante, en COPARMEX Ciudad de México consideramos que, si la meta es generar 300 mil empleos para los próximos 8 o 10 meses, se necesita un esfuerzo integral de todos los actores económicos, políticos y sociales para construir en la realidad.



Si bien valoramos que algunas de las medidas propuestas en el plan del Gobierno van en el sentido correcto, los empresarios las contemplamos como insuficientes para enfrentar el reto económico que se tiene por delante si estamos hablando de crear un promedio mensual de alrededor de 30 mil empleos.



El pasado 6 de agosto convocamos a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y a su equipo a crear, en unidad, ’un programa de salvamento urgente de la economía de la capital a partir de un diálogo constructivo y sincero que coloque en el centro a los trabajadores de las empresas formales pequeñas y medianas, y podamos así recuperar la mayoría de los empleos posibles’.



En la propuesta planteada por el Gobierno de la Ciudad de México se contemplan programas de ayuda para micro empresas, pero no están consideradas las pequeñas y medianas empresas que, junto con las micro, también han tenido graves problemas económicos derivados de la pandemia y han sido generadoras de casi 70 por ciento de los empleos y del 52 por ciento del Producto Interno Bruto del país, considerando también que nuestra ciudad aporta 17 por ciento del PIB del país.



Tampoco se da incentivo fiscal alguno, considerando que, con estas medidas, las empresas podrán tener una mayor oportunidad de recuperar su estabilidad y seguir operando. Hoy que la ciudad vuelve a abrirse para acoger la nueva normalidad, vemos cómo decenas, si no es que cientos de pequeñas y medianas empresas ya no podrán volver a abrir o están teniendo problemas para hacerlo porque la carencia de flujo de efectivo les impide la operación diaria.



Tampoco existe en el plan ayuda inmediata para los casi 213 mil trabajadores que perdieron su empleo, cuando es fundamental tomar medidas urgentes que garanticen a estas personas y sus familias tener un ingreso digno para recuperar sus condiciones de vida previas a la pandemia.



En COPARMEX CDMX creemos que las acciones anunciadas hoy deben ser acompañadas por otras acciones que generen un ambiente de confianza para la inversión, por lo que insistimos en un diálogo profundo, sincero, honesto, pero, sobre todo, propositivo con otros actores fundamentales como el propio Congreso de la Ciudad, los organismos empresariales, la academia y las representaciones de trabajadores, para hacer más amplio el grado de discusión y encontrar las mejores acciones para la Ciudad de México..



El gobierno tiene las herramientas legales y administrativas como facilitador que debe ser de los esfuerzos de su población; los trabajadores, nuestros trabajadores, la mano de obra necesaria para crear la riqueza que la ciudad y el país necesitan; la academia los conocimientos de por dónde van los adelantos científicos y tecnológicos para impulsar la innovación y, nosotros, tenemos el capital que se necesita para invertir, y también el empuje diario de nuestros esfuerzo para juntos crear un programa de bienestar común.



Y desde ya, anunciamos que la próxima semana COPARMEX CDMX dará a conocer una batería de acciones para la reactivación y el crecimiento, que incorporan apoyos específicos para la planta productiva y la generación de empleos.