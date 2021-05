COPARMEX CDMX recibe con beneplácito pasar a semáforo amarillo

Afirma que este gran avance se logró, sobre todo, por la atención que la ciudadanía ha puesto al llamado de las autoridades de no bajar la guardia y cumplir con los protocolos para evitar la propagación del virus. Reconoce el trabajo de la Jefa de Gobierno.



El semáforo amarillo en la Ciudad de México permitirá, sin dejar de ser paulatina, una mayor recuperación económica, ya que se podrán abrir más negocios, comercios y empresas, señaló COPARMEX CDMX al momento de asegurar que, éste avance muy significativo desde que inició la pandemia, no sólo se traduce en la posibilidad de tener una recuperación económica, sino la de preservar la salud y la vida de quienes habitan en la capital de la república.



En este sentido, tras reconocer el trabajo que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha realizado al respecto, la cúpula empresarial capitalina hace un firme llamado a la ciudadanía para trabajar en unidad, seguir atendiendo los protocolos para evitar contagios y no bajar la guardia para continuar con esta tendencia que pronto nos permita alcanzar el semáforo verde que la Capital y el país necesitan ante la difícil situación económica que prevalece.



Los empresarios de COPARMEX, reiteran su compromiso de coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México y resalta que este gran avance se logró, sobre todo, por la atención que la ciudadanía ha puesto al llamado de las autoridades de no bajar la guardia y cumplir con los protocolos para evitar la propagación del virus.



’Quienes integramos COPARMEX en la Ciudad de México celebramos los resultados en la disminución del contagio que han permitido al Gobierno de la CDMX tomar la decisión de pasar al semáforo amarillo en la capital’, destaca Armando Zúñiga Salinas, presidente de este Centro Empresarial por medio de un comunicado.



Agregó: ’Estamos seguros que la baja en la ocupación hospitalaria y los ingresos por nuevos contagios se han podido contener gracias al resultado de la estrategia que el Gobierno de la Ciudad ha implementado con la aplicación de pruebas para detectar el virus, la vacunación a adultos mayores y, desde esta semana, a personas de 50 a 59 años’.



