Coparmex orilla a renunciar a Javier Lozano como vocero especial.. a 10 horas de contratarlo.



Ricardo Montoya



A menos de 10 horas de haberlo contratado como "Vocero Especial", la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) orilló a Javier Lozano Alarcón, ex secretario del trabajo de Felipe Calderón a renunciar al cargo.



La noche del martes, el órgano empresarial emitió un comunicado en el que puntualizó que ’el único titular de la vocería es el Presidente Nacional Gustavo de Hoyos Walther’.



Horas antes, Hoyos Walther había anunciado el nombramiento de Javier Lozano Alarcón como ’Vocero Especial’, lo que provocó fuertes comentarios y en la mayoría de las veces viscerales críticas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).



El titular de la Coparmex incluso aseguró que las decisiones del gobierno estaban comprometidas con ’la vigencia de las instituciones democráticas y republicanas’.



Lozano por su parte agradeció la oportunidad de participar con la Coparmex en su cuenta de Twitter.



"Puedes estar seguro de que estaré en la primera línea para defender, con todo, nuestro régimen democrático, de libertades y el estado de derecho".



No obstante, ante la oleada de críticas y manifestaciones de repudio en redes sociales contra Javier Lozano, quien Tatiana Cloutier, ex coordinadora de campaña de López Obrador llegó a calificarlo como "analfabeta funcional", la Coparmex, por la noche emitió un comunicado para ’precisar’ las responsabilidades del Lozano Alarcón y le quito la denominación de vocero especial a voluntario.



En el comunicado Coparmex puntualizó que Lozano Alarcón ’colaboraría como voluntario en diversas tareas propias de la agenda pública’.



En el mensaje también destacan que se usarán los mecanismos oficiales para anunciar ’este tipo de circunstancias’, buscando respetar la dignidad de la persona.



La confederación aclaró cuatro puntos del nombramiento del ex funcionario: El primero fue que el vocero oficial es y será Gustavo de Hoyos, pues "en los ámbitos locales y regionales, dicha responsabilidad cae en los Centros Empresariales, Delegaciones y Representaciones.



En segundo lugar, informó que además del poblano, cientos de socios apoyan de manera voluntaria en la Coparmex, especialmente en áreas de especialidad técnica, fiscal, energética, laboral, ambiental, de Estado de Derecho, entre otras.



Aseguró que esta es una práctica que se realiza en las 84 ciudades donde hay sedes de la Coparmex y tienen representación de la misma.



Sobre Lozano Alarcón, recalcaron que es un ’profesionista destacado en el ámbito jurídico’, pero que al igual que otros miles de socios aportará esos conocimientos en conferencias, seminarios y foros que realice la institución en el ámbito de la pluralidad, apertura y tolerancia propias.



Finalizó el comunicado con un agradecimiento a los socios que ’voluntariamente’ aportan sus habilidades para la promoción de libertades y fortalecimiento del Estado de Derecho".